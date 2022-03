Polska przyjęła już 624,5 tys. uchodźców. Ofiary rosyjskiego agresora to obywatele kilku narodowości

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że większość osób, które przybywają do Polski to obywatele Ukrainy. Wśród uciekających przed wojną są też przedstawiciele innych narodowości. Z danych resortu wynika, że uciekający do nas uchodźcy pochodzą z: Ukrainy, Polski, Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA i Rosji.