Polska rozpoczęła proces zajęcia zachodniej części terytorium Ukrainy – powiedział Nikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. To kolejny przykład rosyjskich działań propagandowych i kuriozalnych oskarżeń wobec Polski.

Rosyjska propaganda wciąż prowadzi operację dezinformacyjną przeciw Polsce. We wtorek Nikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji, powiedział, że Polska zmierza do zajęcia terytoriów w zachodniej Ukrainie.

Patruszew: Polska rozpoczęła proces zajęcia zachodniej części Ukrainy

– Tzw. zachodni partnerzy reżimu w Kijowie nie są przeciwni wykorzystywaniu obecnej sytuacji dla własnych, egoistycznych interesów i mają specjalne plany wobec ziem ukraińskich. Polska już przechodzi do działań mających na celu przejęcie zachodniej Ukrainy – powiedział Patruszew na spotkaniu poświęconym bezpieczeństwu narodowemu w obwodzie wołżańskim.

– Żywym dowodem na to była wizyta w Kijowie Andrzeja Dudy, a także jego oświadczenia, że granica polsko-ukraińska wkrótce przestanie istnieć – mówił Patruszew. Przypomnijmy, że prezydent Polski zaproponował nowy traktat między Polską a Ukrainą i powiedział, że granica między dwoma krajami powinna łączyć, a nie dzielić.

Patruszew stwierdził ponadto, że "już wiele państw aktywnie pracuje nad rozczłonkowaniem Ukrainy". Według sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej prezydent Wołodymyr Zełenski zamierza nadać Polakom specjalny status, w tym możliwość zajmowania kierowniczych stanowisk publicznych.

– W tym wypadku suwerenność Ukrainy nie martwi ani głowy państwa, ani nawet bardziej USA i ich sojuszników, którzy już są gotowi do poświęcenia interesów Ukraińców i osiągnięcia swoich celów geopolitycznych [...]. Ich działania prowadzą do prawdziwego załamania się państwa ukraińskiego – powiedział. Kilka tygodni temu Patruszew mówił, że polityka Waszyngtonu i Kijowa może doprowadzić do rozpadu Ukrainy na kilka państw.

NA ŻYWO: WOJNA W UKRAINIE

RadioZET.pl