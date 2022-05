"Prezydent Polski ogłosił mobilizację wojskową. Polska wkroczy na Ukrainę i dołączy do ukraińskiego ruchu oporu" - portal AFP Fact Check przytoczył informację zamieszczoną na chińskiej witrynie mikroblogowej Weibo. Rzekome oświadczenie Andrzeja Dudy uzupełniono 32-sekundowym klipem przedstawiającym przemówienie polskiego przywódcy.

Do nagrania dołączono napisy, których treść brzmiała: "Polskie siły zbrojne są w pełni przygotowane do wkroczenia na zachodnią Ukrainę, a Polska zawsze może zorganizować polskich ochotników, by przyłączyli się do ruchu oporu. To pozwoli nam odeprzeć wszelkie niebezpieczeństwo lub potencjalne zagrożenie".

Kłamliwa propaganda w chińskich mediach. Uderza w Polskę i Andrzeja Dudę

Propagandowa wiadomość zaczęła krążyć w sieci po tym, jak Polska i Ukraina podpisały 5 maja porozumienie o współpracy w sferze obronności. Film został udostępniony w serwisie Weibo i chińskiej wersji TikToka - Douyin.

W rzeczywistości materiał pochodzi z 3 maja, a na prezentowanym filmie Andrzej Duda wygłasza przemówienie z okazji obchodów Święta Konstytucji. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim prezydent nawiązał również do wojny w Ukrainie, mówiąc o gościnności Polaków i nowym otwarciu w historii narodów polskiego i ukraińskiego. - Stoję tutaj ze wzruszeniem i chcę wam moi kochani, najdrożsi Polacy, podziękować za coś, co jest żywym zaręczeniem obojga narodów. Za to coście w ostatnim czasie uczynili - powiedział.

AFP po analizie materiału odkryła, że przemówienie Dudy odpowiada fragmentowi transmisji na żywo w 33. minucie i 19. sekundzie, podkreślono jednak, że prezydent nie wspomina o mobilizacji wojskowej w Ukrainie. Rzecznik polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, cytowany przez portal, nazwał to stwierdzenie „absurdalnymi fake newsami, wpisującymi się w rosyjskie wysiłki dezinformacyjne”.

To nie pierwsza akcja propagandowa, która uderza w Andrzeja Dudę. W poniedziałek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn informował o kłamstwach dotyczących rodziny polskiego prezydenta. "W ramach identyfikowanych działań pojawiają się nowe wątki insynuujące związki Prezydenta PL z ukraińskim nacjonalistą Mikhailem Ivanovichem Dudą zaangażowanym w zbrodnię wołyńską" - zauważył Żaryn. Od dłuższego czasu w rosyjskich propagandowych mediach pojawiają się również głosy, jakoby polski rząd miał roszczenia terytorialne wobec Ukrainy czy Białorusi.

