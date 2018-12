Uwolniono polskich marynarzy porwanych u wybrzeży Nigerii

Polacy ze statku "Pomerenia Sky", których porwano pod koniec października u wybrzeży Nigerii, zostali uwolnieni - podał resort spraw zagranicznych. Wszyscy marynarze, w tym ośmiu Polaków, jest w bezpiecznym miejscu i oczekują na powrót do rodzin.

MSZ w komunikacie podziękowało również armatorowi, jego współpracownikom i doradcom za "profesjonalne poprowadzenie tej trudnej sprawy" i wyraziło wdzięczność za pomoc władzom Nigerii.

"Sprawą od samego początku zajmował się międzyresortowy zespół pod przewodnictwem wiceministra spraw zagranicznych i cieszymy się, że do uwolnienia doszło przed Świętami" - czytamy w komunikacie resortu dyplomacji.

"Przypominamy, że było to już piąte porwanie Polaków w Zatoce Gwinejskiej od 2013 roku. Apelujemy do polskich marynarzy, by przed podjęciem pracy na statku w niebezpiecznym regionie świata zawsze sprawdzali, czy armator posiada odpowiednie ubezpieczenie" - zaznaczyło MSZ.

Pod koniec października media informowały, że ośmiu Polaków zostało uprowadzonych przez piratów u wybrzeży Nigerii. Statek - według doniesień mediów płynący pod liberyjską banderą, ale należący do niemieckiego armatora - był ponad 60 mil od wybrzeża. Piraci mieli wejść na pokład statku i według ustaleń rozgłośni - uprowadzić część załogi, w tym ośmiu Polaków, dwóch Filipińczyków i jednego Ukraińca.

Informacje te potwierdziło wówczas MSZ i poinformowało, że w resorcie oraz w ambasadzie RP w Abudży działają zespoły kryzysowe, które zajmują się tą kwestią.

Szef MSZ Jacek Czaputowicz informował wówczas, że rozmowy z armatorem prowadzi konsulat w Hamburgu, a konsulat w Abudży prowadzi w tej sprawie rozmowy z władzami lokalnymi.

RadioZET.pl/PAP/PTD