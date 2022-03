10 sposobów jak pomóc ofiarom wojny w Ukrainie [LISTA]

Wojna w Ukrainie prowadzona jest przez Rosję zarówno zbrojnie, jak i cyfrowo. Agresor zaatakował równocześnie z lądu, morza, powietrza i internetu. W ramach odwetu najpotężniejsza międzynarodowa grupa hakerów Anonymous wypowiedziała cyberwojnę Putinowi i stanęła w obronie Ukrainy.

Wiele osób wyraża oficjalny sprzeciw przeciwko działaniom władz rosyjskich, kraje nakładają sankcje finansowe, a w sieci organizowane są akcje wsparcia. Jak można zdalnie pomóc Ukrainie w obliczu wojny z Rosją? Jest na to kilka sposobów, ale warto pamiętać, aby wybierać tylko sprawdzone źródła, ponieważ oszuści próbują zarobić na cudzym nieszczęściu.

Jak pomóc Ukrainie? Lista sposobów na skuteczne udzielenie wsparcia

1) Platforma rządowa pomagamukrainie.gov.pl

Od soboty (26 lutego 2022) uruchomiona zostanie platforma pomagamukrainie.gov.pl, na której będzie można zgłaszać z jednej strony gotowość pomocy, z drugiej zapotrzebowanie na pomoc. Na kwestie pomocowe z rezerwy ogólnej zabezpieczono 37 milionów zł. Po 10 milionów trafi do województw podkarpackiego i lubelskiego, 28 mln dla reszty, po 2 mln na województwo.

2) Polska Akcja Humanitarna - zbiórka dla ofiar wojny w Ukrainie

Zbiórka Polskiej Akcji Humanitarnej „SOS Ukraina” dostępna jest na stronie https://www.siepomaga.pl/pah-ukraina. Pieniądze zbierane są na zaopatrzenie w żywność i artykuły higieniczne najbardziej zagrożonych wojną mieszkańców obwodów donieckiego i ługańskiego. Wsparcie obejmie osoby poszkodowane w wyniku konfliktu, włączając w to przemieszczających się wewnątrz kraju oraz uchodźców przyjeżdżających do Polski.Osoby, które chcą się dołączyć do zbiórki, mogą to zrobić również wysyłając SMS o treści 0179440 na numer 72365. Jego koszt to 2,46 zł z VAT.

3) Fundacja Radia ZET – zbiórka dla ofiar wojny w Ukrainie

Akcja pomocowa Fundacji Radia ZET obejmuje zbieranie środków finansowych w celu wsparcia osób poszkodowanych z powodu wojny na terenie Ukrainy. Pieniądze zostaną przeznaczone na ochronę zdrowia uchodźców, którzy padli ofiarami działań militarnych i będą szukać schronienia w Polsce. Jak można pomóc? Pierwsza opcja to SMS o treści UKRAINA pod numer 7245 za 2,46 z VAT. Druga możliwość to przelew, możliwość uiszczenia wpłaty oraz szczegółowy regulamin akcji znajdują się na stronie Fundacji Radia ZET.

4) Akcja pomocowa PMPG Polskie Media i „Wprost” dla ofiar wojny w Ukrainie

Grupa PMPG Polskie Media przekaże wszystkie przychody od czytelników, pochodzące z zakupu bieżącego wydania "Wprost" oraz z wszystkich subskrypcji kupionych w marcu, na wybraną fundację niosącą pomoc mieszkańcom okupowanej Ukrainy. Dokonanie płatności możliwe jest na stronie internetowej https://cyfrowy.wprost.pl/oferty.

5) Wolontariat Polskiej Akcji Humanitarnej – poszukiwani wolontariusze do pomocy

Poszukiwane są osoby, które w ramach wolontariatu byłyby w gotowości do wsparcia działań pomocowych PAH dla mieszkańców i mieszkanek Ukrainy potrzebujących pomocy humanitarnej w Polsce. Zgłoszenia poprzez link: wolontariat PAH.

6) Polski Czerwony Krzyż – zbiórka pieniędzy i darów

ZBIÓRKA: Pieniądze ze zbiórki organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na zakup żywności i materiałów opatrunkowych dla mieszkańców Ukrainy. Wpłat na rzecz PCK można dokonać na konto o numerze: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060, z dopiskiem „UKRAINA”. Szczegóły dotyczące zbiórki publikowane są na stronie PCK: https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie

DARY rzeczowe przyjmowane przez PCK dla ofiar wojny to:

ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA : konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy.

: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy. KOSMETYKI I CHEMIA : żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń.

: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń. ŚRODKI OPATRUNKOWE , zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków.

, zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków. Potrzebne są również NOWE koce i śpiwory! PCK nie zbiera odzieży.

Rzeczy można przynosić do oddziałów Polskiego Czerwonego Krzyża: adresy oddziałów PCK.

7) Caritas - zbiórka pieniędzy na rzecz ofiar wojny w Ukrainie

Tuż po ogłoszeniu informacji o wybuchu wojny Caritas Polska przeznaczył 100 tys. zł na bieżące działania kryzysowe. Instytucja dalej zbiera pieniądze pod hasłem „Pomoc dla Ukrainy”. Zebrane środki przeznaczy na żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej ofiarom wojny w Ukrainie. Formularz wpłaty dostępny jest na stronie https://caritas.pl/ukraina. Można również dokonać bezpośredniego przelewu na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384, z dopiskiem „UKRAINA”.

Caritas podaje przykłady wydatkowania zebranych środków:

100 zł – wystarczy np. na zakup wody i żywności dla rodziny na okres tygodnia

170 zł – wystarczy np. na zakup podstawowych leków i środków higieny dla osoby starszej

380 zł – wystarczy np. na zakup produktów do 2 paczek żywnościowo-higienicznych

8) Zbiórka Centrum Pomocy Międzynarodowej

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej organizuje zbiórkę online na pomoc poszkodowanym mieszkańcom Ukrainy. Wpłatę można zrobić poprzez specjalny formularz opublikowany na oficjalnej stronie instytucji: https://pcpm.org.pl/ukraina. Tradycyjny przelew można wykonać na rachunek o numerze 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001, z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”.

9) Uważaj na oszustów, fake newsy i fałszywe zbiórki

Nie publikuj i nie przekazuj dalej informacji o położeniu lub przemieszczaniu się ukraińskiej armii. Rosyjskie służby śledzą w sieci wszystkie dane na ten temat. To może uratować Ukraińcom życie. Zawsze weryfikuj informacje z frontu. Pojawia się wiele niesprawdzonych informacji, które służą wojnie informacyjnej. Uważaj na oszustów, a pieniądze wpłacaj tylko na oficjalne i sprawdzone zbiórki.

10) Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oferuje pomoc dla obywateli Ukrainy

Pomoc świadczona bezpłatnie w języku ukraińskim obejmuje następujące zakresy:

– Bezpłatna pomoc psychologiczna: konsultacje telefoniczne pod numerem +48 504 123 099 odbywają się w dniach:

• wtorki, w godz. 12.00–14.00,

• środy, w godz. 10.00–13.00,

• czwartki, w godz.12.00–14.00,

• piątki, w godz. 12.00–14.00.

– Wizyty stacjonarne u psychologa odbywają się w dniach:

• środy, w godz. 15.00–17.00,

• czwartki, w godz. 15.00–17.00,

• piątki, w godz. 15.00–17.00.

– Konsultacje u lekarza internisty, specjalisty chorób wewnętrznych, prowadzone są w dniach:

• wtorki, w godz. 11.00–14.00,

• środy i czwartki, w godz. 13.00–14.00,

• piątki, w godz. 11.00–14.00.

Obywatelom Ukrainy wykonywane są też bezpłatnie:

• testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2,

• szczepienia przeciwko SARS-CoV-2.

Zapisy na wizyty stacjonarne pod naszym numerem telefonu +48 22 255 77 77 lub drogą e-mailową na adres kontakt@cmwum.pl.

Informujemy również, że obywatele Ukrainy, którzy uzyskali prawo legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej od dnia 24 lutego 2022 roku na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP lub posiadający odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, uzyskali prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych i mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w Centrum Medycznym WUM sp. z o.o.



Przed udzielaniem świadczenia należy potwierdzić uprawnienie, a następnie w dokumentacji medycznej odnotować dane z przedstawionych dokumentów (data, miejsce, numer dokumentu i nazwa podmiotu wystawiającego dokument) – dokumentów nie należy kopiować! Weryfikacji dokonuje się podczas rejestracji.

Recepty są wystawiane w formie drukowanej z kodem paskowym, ponieważ osoby nieposiadające numeru PESEL nie będą w stanie aktywować recepty za pomocą kodu czterocyfrowego. Recepta musi być wystawiona odręcznie, z datą urodzenia w miejscu numeru PESEL, jednak w takiej sytuacji leki nie są refundowane (odpłatność 100%).

