To historia, która mrozi krew w żyłach. Shawna Annie nagrała swoją córkę, gdy ta wypowiadała swoje pierwsze słowa. Kobieta przekonuje, że dziewczynka powiedziała "Help me mommy", czyli "Pomóż mi mamusiu". Niebawem okazało się, że dziecko potrzebuje szybkiej operacji serca. Niezwykłe nagranie pojawiło się na Tik Toku.

Shawna Annie nagrywała swoją córkę, gdy ta próbowała powiedzieć pierwsze słowa. To, co powiedziało dziecko, nie przypominało jednak typowych słów wypowiadanych przez niemowlaki. Shawna przyznaje, że gdy usłyszała to, co powiedziała jej córka, była przerażona.

Kobieta przekonuje, że dziecko powiedziało "Help me mommy", co oznacza "Pomóż mi mamusiu". Nagranie przerażającego zdarzenia Annie opublikowała na Tik Toku. "Kiedy pierwsze słowa twojej córki są błaganiem o pomoc" – napisała.

"Pomóż mi mamusiu". Tak brzmiały pierwsze słowa niemowlęcia. WIDEO

Rzeczywiście, na nagraniu wyraźnie słychać, że po wypowiedzeniu kilku niezrozumiałych wyrazów, dziewczynka mówi coś, co przypomina słowa "Help me mommy".

Shawna Annie przerażona całym zdarzeniem postanowiła udać się z córką do lekarza. Na miejscu wydarzyło się coś równie niesamowitego. Badania wykazały, że niemowlę potrzebuje pilnej operacji serca. Doszło do niej ok. miesiąc później.

Operacja dziecka przebiegła bez najmniejszych komplikacji. Jak informuje Shawna Annie, dzisiaj jej córka ma już dwa lata i jest zupełnie zdrowia. Nikt jednak nie potrafi wyjaśnić, co dokładnie wydarzyło się dwa lata temu podczas tajemniczego nagrania.

RadioZET.pl/ Fakt.pl/ Tik Tok