Stragan, na którym sprzedawano uliczne jedzenie, został odnaleziony podczas wykopalisk na terenie starożytnych Pompejów. Największe wrażenie robią odsłonięte dobrze zachowane freski oraz resztki jedzenia, co sprawia, że możemy mieć do czynienia z karczmą, sprzedającą "fast foodem" starożytnym Rzymianom.

Zawieszone nogami do góry kaczki i kogut - takie doskonale widoczne malowidła zostały odkryte przez archeologów, którzy ogłosili, że dotarli do Thermopolium (pol. sklep kucharski), czyli pozostałości straganu, gdzie można było kupić rozmaite gotowe dania gorące - od ślimaków przez ptaki po rodzaj "paelli", znanej obecnie z hiszpańskiej kuchni.

Odkrycie to "przedstawia niezwykły obraz dnia erupcji" Wezuwiusza - stwierdził dyrektor parku archeologicznego w Pompejach Massimo Osanna. Znalezisko, jak zaznaczył w rozmowie z Ansą, pozwoli też prowadzić dalsze studia nad stylem życia, zwyczajami i sposobem odżywiania mieszkańców starożytnego miasta, zniszczonego przez wybuch wulkanu w 79 roku.

Włoski minister kultury Dario Franceschini zapowiedział, że możliwość zobaczenia tego niezwykłego miejsca będzie "prezentem dla zwiedzających" od przyszłorocznej Wielkanocy. Wtedy - jak to jest zaplanowane - park będzie już dostępny po miesiącach zamknięcia z powodu pandemii. Obecnie w miejscu odsłonięcia bogato udekorowanego i wyposażonego straganu prowadzone są prace konserwacyjne i laboratoryjne.

Eksperci wskazują, że ulica i karczma były miejscem uczęszczanym raczej przez lud niż elitę, co pozwala nam dowiedzieć się, co było popularnym jedzeniem zwykłych Rzymian i co mogło stanowić starożytnych odpowiednik "fast foodu".

Antyczny stragan został zidentyfikowany podczas wykopalisk w 2019 roku, wtedy archeolodzy dotarli do jego pierwszych fragmentów. Całość odsłonięto dzięki pracom w ostatnich tygodniach. Odkopane zostały także zostały szczątki dwóch mężczyzn - ofiar erupcji Wezuwiusza, a także psa. Dyrektor Osanna wyjaśnił, że takich stoisk w Pompejach było dużo. Na terenie wykopalisk doliczono się ich dotąd około 80, ale jak dotąd nie udało się odnaleźć równie kompletnego miejsca.

