Ponad 100 tys. nowych zakażeń w ciągu jednej doby odnotowały francuskie władze. To rekord podczas pandemii koronawirusa w tym kraju. Prezydent Francji zapowiedział specjalne spotkanie ws. sytuacji epidemicznej.

Koronawirus od ponad półtora roku od wybuchu światowej pandemii, nadal przynosi dużą liczbę zakażeń w całej Europie. W sobotę we Francji odnotowano 104 611 nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Próg 50 tys. infekcji dziennie został przekroczony we Francji 4 grudnia, co wskazuje na to, że liczba zakażeń podwoiła się w zaledwie trzy tygodnie - zauważyła AFP.

Koronawirus w Europie. Ponad 100 tys. nowych zakażeń we Francji

Agencja podała również, że od początku kampanii szczepień przeciw Covid-19 w kraju pierwszą dawkę przyjęło 78,2 proc. mieszkańców kraju, a w pełni zaszczepionych jest 76,5 proc. Ponadto prawie 22 mln z 67 mln Francuzów otrzymało już dawkę przypominającą.

W poniedziałek odbędzie się spotkanie sztabu kryzysowego oraz rządu poświęcone sytuacji epidemicznej - zapowiedział w piątek prezydent Emmanuel Macron. Władze Francji planują likwidację możliwości uzyskania zaświadczenia sanitarnego dzięki negatywnemu wynikowi badania na obecność SARS-CoV-2 - pisze Reuters. Dodaje, że po planowanej na pierwszą połowę stycznia zmianie przepisów wstęp do restauracji, kin czy innych miejsc publicznych wymagających certyfikatu byłby możliwy tylko dla osób zaszczepionych przeciw Covid-19.

Rząd ma nadzieję, że ten krok przyspieszy kampanię szczepień i pomoże w walce z wariantem Omikron. We Francji 20 proc. wszystkich nowych infekcji wywołanych jest szybko szerzącym się wariantem Omikron - mówił w czwartek minister zdrowia Olivier Veran.

RadioZET.pl/PAP