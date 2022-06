Ponad 40 sztuk broni i materiały wybuchowe. Policja rozbiła gang neonazistów

Francuska policja odkryła skład broni po przeprowadzaniu nalotu na domy należące do mężczyzn podejrzanych o przynależność do gangu neonazistowskiego. Znaleziono ponad 40 sztuk broni i setki tysięcy sztuk amunicji.

Jak podaje francuska policja, odkryto "alarmujące" składy broni. Służby wywiadowcze uważają, że mężczyźni polowali na Żydów, aby zaatakować ich podczas meczu piłki nożnej w Strasburgu.

Czterech mężczyzn w wieku od 45 do 53 lat zostało aresztowanych w mieście Miluza, na wschodzie Francji. Prokuratorka Edwige Roux-Morizot opisała mężczyzn jako "bardzo dobrze zintegrowanych" ze społeczeństwem.

Ponad 40 sztuk broni

Łącznie zarekwirowano 18 legalnie zarejestrowanych sztuk broni i 23 nielegalnych w tym pistolety maszynowe. Dodatkowo zabezpieczono co najmniej 120 000 sztuk nabojów, 167 magazynków i 30 kg prochu mogącego służyć do produkcji materiałów wybuchowych. Znaleziono też maszynę do produkcji amunicji i ponad 25 tys. dolarów w gotówce.

Policja znalazła również ekstremistyczną i antysemicką literaturę. Prokuratorka Roux-Morizot nie podała żadnych innych szczegółów na temat tego, co nazwała "polowaniem na Żydów" gangu. Podejrzani zostali oskarżeni o handel bronią i grozi im do 10 lat więzienia.

W 2019 roku francuski prezydent Emmanuel Macron ogłosił nowe środki zwalczania antysemityzmu po fali gwałtownych ataków.

RadioZET.pl/Guardian