Portoryko chce przyłączenia do USA. Czy najmniejsza wyspa położona w archipelagu Wielkich Antyli stanie się 51. amerykańskim stanem? Szóste referendum w tej sprawie ma się odbyć w listopadzie. Jego wynik nie jest jednak wiążący. Ostateczną decyzję podejmie Kongres USA.

Portoryko to była hiszpańska kolonia, która stała się terytorium amerykańskim pod koniec XIX wieku. Obecnie ma ona status amerykańskiego terytorium stowarzyszonego. Mieszkańcy płacą niektóre amerykańskie podatki, mają obywatelstwo tego kraju, ale nie mogą głosować w amerykańskich wyborach prezydenckich ani wybierać swoich reprezentantów do Kongresu. Już niedługo może się to zmienić.

"Referendum w sprawie pełnego przyłączenia Portoryko do Stanów Zjednoczonych odbędzie się 3 listopada" - poinformowała na Twitterze gubernator tego stowarzyszonego z USA terytorium Wanda Vazquez Garced.

Portoryko. Referendum ws. przyłączenia do USA na jesieni

Jak podaje agencja EFE, Vazquez podpisała w sobotę ustawę, która daje zielone światło niewiążącemu referendum, w którym mieszkańcy odpowiedzą, czy chcą, aby wyspa stała się 51. stanem USA. Termin plebiscytu zbiega się z wyborami generalnymi, czyli gubernatora, burmistrzów i ciała ustawodawczego, a także z wyborami prezydenckimi w USA.

Listopadowe referendum będzie szóstą konsultacją w sprawie statusu wyspy od 1952 r. To wtedy przyjęto konstytucję, w której zapisano, że Portoryko jest "autonomicznym terytorium stowarzyszonym" USA.

W ostatnim referendum, które odbyło się w 2017 roku, 97 proc. obywateli opowiedziało się za pełnym przyłączeniem do USA, ale frekwencja wynosiła zaledwie 23 proc.

Głos mieszkańców to dopiero pierwszy etap. Decyzję w sprawie ewentualnej zmiany statusu Portoryko podejmie amerykański Kongres.

RadioZET.pl/PAP/Twitter