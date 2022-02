6-latek zmarł kilka dni po szczepieniu przeciw COVID-19. Są wyniki sekcji zwłok

6-letni chłopiec zmarł w styczniu w stołecznym szpitalu Santa Maria w Lizbonie. Zgon nastąpił kilka dni po szczepieniu przeciw COVID-19. Szczepionka dla dzieci nie była przyczyną zgonu dziecka - wynika z sekcji zwłok przeprowadzonej przez portugalski Krajowy Instytut Medycyny Prawnej i Nauk Sądowych (INMLCF).

Portugalia. To nie szczepionka na COVID-19 była przyczyną śmierci 6-latka

Wnioski z autopsji, opublikowane w środę przez lizboński dziennik “Publico”, dowodzą, że chłopiec, który trafił do szpitala z powodu zatrzymania akcji serca, nie zmarł w następstwie otrzymanego kilka dni wcześniej preparatu przeciwko COVID-19. INMLCF nie podał przyczyny zgonu dziecka. Zaznaczył, że informacja ta nie zostanie ujawniona z uwagi na "poszanowanie prywatności rodziny" sześciolatka.

Chłopiec zmarł 17 stycznia krótko po przetransportowaniu go do szpitala. W placówce medycznej potwierdzono, że był zakażony koronawirusem. Szczepienia przeciwko COVID-19 wśród dzieci w wieku 5-11 lat prowadzone są w Portugalii od grudnia 2021 roku. Podawany im jest preparat koncernu Pfizer.

W ubiegłą środę w Portugalii odnotowano ponad 65 tys. zakażeń SARS-CoV-2. To największa dobowa liczba infekcji od początku pandemii. W całym kraju szybko rośnie liczba zakażeń wśród dzieci. Ministerstwo Zdrowia w Portugalii poinformowało, że wysoka liczba infekcji koronawirusem będzie występować w kraju co najmniej do lutego. W przyszłym miesiącu, jak przewidują eksperci, dobowy poziom może sięgnąć 150 tys. przypadków.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Zatyka