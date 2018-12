Poseł Kukiz’15 spotykał się z Baszarem el-Asadem i działaczem Hezbollahu. Zajmie się nim ABW

– Zwróciłem się do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z pismem o informację na temat wyjazdów posłów Kukiz’15 Pawła Skuteckiego i Andrzeja Kobylarza do Libanu i Syrii – powiedział tygodnikowi „Wprost” szef komisji ds. służb specjalnych Marek Opioła. Według tygodnika bliskowschodnia aktywność Skuteckiego ma związki z biznesową działalnością jego asystentów.

Poseł Paweł Skutecki z klubu Kukiz’15 w marcu odbył wizytę w Libanie, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Michelem Aounem oraz przewodniczącym klubu parlamentarnego Hezbollah – Mohammadem Raadem.

Hezbollah jest libańską partią polityczną uznawaną przez wiele państw za organizację terrorystyczną. Po licznych głosach krytyki zdjęcie z politykiem Hezbollahu zniknęło z profilu Skuteckiego na Facebooku.

W listopadzie poseł Skutecki udał się z wizytą do Syrii, gdzie spotkał się z przywódcą tego państwa Baszarem el-Asadem.

„Przyjechaliśmy do Damaszku żeby na własne oczy zobaczyć bezpieczne, normalnie funkcjonujące, tętniące życiem miasto. Drugi cel był dla mnie, jako przewodniczącego zespołu ds. dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego równie ważny: musiałem się przekonać, jak traktowane są mniejszości religijne. Zobaczyłem sąsiadujący od czterystu lat z meczetem kościół i muzułmanów z dumą pokazujących ulicę, którą spacerował Jan Paweł II” – napisał na Facebooku.

Według tygodnika „Wprost” bliskowschodnie wyjazdy posła Pawła Skuteckiego mają ścisły związek z biznesową działalnością jego asystentów. Jak podaje tygodnik, Przemysław Skrzypek jest prezesem Polsko-Arabskiego Klubu Społeczno-Gospodarczego PAKSG. Jaromir Łatuszyński to według „Wprost” były oficer ABW i ekspert ds. zwalczania międzynarodowego terroryzmu. Z kolei Robert Jreissati, były asystent posła, to założyciel i szef Libańskiej Federacji Międzynarodowego Biznesu oraz członek-założyciel Rosyjsko-Libańskiej Rady Biznesu. Jreissati jest prawdopodobnie spowinowacony z Salimem Jreissatim – ministrem sprawiedliwości Libanu, który miał zawdzięczać to stanowisko Hezbollahowi.

Sprawa tajemniczych wyjazdów Skuteckiego zainteresowała szefa sejmowej komisji ds. służb specjalnych, Marka Opiołę. „W ubiegłym tygodniu zwróciłem się do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z pismem o informację na temat wyjazdów posłów Kukiz’15 Pawła Skuteckiego i Andrzeja Kobylarza do Libanu i Syrii, w związku z ich spotkaniami z przedstawicielami Hezbollahu oraz prezydentem Syrii Baszarem el Asadem” – powiedział w rozmowie ze „Wprost”.

