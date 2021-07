Policja próbowała zniszczyć ponad dwie tony skonfiskowanych fajerwerków w jednej z dzielnic południowego Los Angeles. W sprawie aresztowano 27-latka, który nielegalnie przechowywał je w domu. Śledczy ustalili, że zamierzał sprzedać fajerwerki przed nadchodzącym świętem podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, które przypada 4 lipca.

Funkcjonariusze przystąpili do neutralizacji fajerwerków w przygotowanym do tego celu opancerzonym kontenerze, umieszczonym na policyjnej ciężarówce. W pewnym momencie pojazd wyleciał w powietrze. „Nie wiemy, jak doszło do eksplozji” - napisali policjanci w komunikacie.

USA. Potężna eksplozja policyjnej ciężarówki. Wielu poszkodowanych

Media donoszą, że policjanci mogli doprowadzić do wybuchu przez brawurę i nieostrożność. Reporterzy mówili, że słyszeli kilka okrzyków „ognia!”. „Spodziewaliśmy się, że to będzie rutynowa akcja. Usłyszymy odgłos podobny do wystrzału z tego opancerzonego kontenera, poczujemy drgania, poleci trochę dymu i tyle” - mówił reporter Sky9 stacji CBS w Los Angeles. „Ale wszystko poszło katastrofalnie. Nastąpiła eksplozja” - dodał. Część ważącego około tonę kontenera przeleciała dwie przecznice i uderzyła w dach jednego z domów, częściowo go niszcząc.

Straż Pożarna z Los Angeles poinformowała, że do szpitala trafiło 16 osób. Agent federalny i dziewięciu policjantów odniosło obrażenia niezagrażające życiu. Poważnie ucierpiało trzech mieszkańców, a trzech kolejnych jest lekko rannych.

Wybuch uszkodził też zaparkowane samochody i kilka domów. Policja wyjaśnia przyczyny zdarzenia. Natomiast mieszkańcy są zdumieni decyzją funkcjonariuszy, którzy przeprowadzili kontrolowaną detonację dwóch ton fajerwerków w gęsto zaludnionej okolicy.

