Potężne eksplozje na Krymie. Rosyjskie lotnisko wojskowe w ogniu

W Sewastopolu na Krymie w pobliżu dużego rosyjskiego lotniska wojskowego Belbek doszło do co najmniej czterech eksplozji – podał Reuters, powołując się na swojego korespondenta. Władze okupacyjne Półwyspu Krymskiego twierdzą, że nie zanotowano żadnych szkód.

Do co najmniej czterech wybuchów miało dojść w okolicach lotniska wojskowego Belbek, na północ od Sewastopola. Promoskiewski gubernator przekazał, że rosyjskie siły przeciwlotnicze zestrzeliły drona należącego do Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Nie ma uszkodzeń. Nikt nie został ranny" – napisał Michaił Razwożajew na Telegramie. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać eksplozje i kłęby dymu.

RadioZET.pl/Reuters