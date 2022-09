Co najmniej trzy osoby zginęły po silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Papuę-Nową Gwineę w niedzielę rano - poinformowała agencja The Associated Press, powołując się na informacje tamtejszych władz. Są doniesienia o rannych i zniszczeniach.

Wstrząs o sile 7,6 st. był odczuwalny w całym kraju. Epicentrum znajdowało się na głębokości ok. 80 km w odległości 67 km na wschód od miasta Kainantu, w słabo zaludnionym terenie - podała USGS.

Trzęsienie ziemi w Papui-Nowej Gwinei. Są ofiary

Trzy osoby zginęły w osuwisku w mieście górniczym Wau - poinformował Charley Masange, dyrektor ds. katastrof w prowincji Morobe. Jak dodał, są osoby ranne, które zostały poszkodowane przez spadające konstrukcje lub gruz. Niektóre ośrodki zdrowia, domy, wiejskie drogi i autostrady zostały uszkodzone. Masange dodał, że ocena pełnego zakresu szkód w regionie może zająć trochę czasu.

Wstrząsy były wyraźnie odczuwalne. W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania wideo. Widać na nich przedmioty spadające z półek w sklepach i domach.

Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei zajmuje wschodnią część wyspy Nowa Gwinea na północ od wschodnich wybrzeży Australii. Od zachodu graniczy z Indonezją.

Papua-Nowa Gwinea stanowi fragment "ognistego kręgu" otaczającego Ocean Spokojny, na którym dochodzi do większości trzęsień ziemi. Znajduje się na nim większość ziemskich wulkanów.

W roku 2018 trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5 st. zabiło w Papui Nowej Gwinei co najmniej 125 osób.

RadioZET.pl/AP/PAP