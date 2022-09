Potężny pożar pustoszy północ Kalifornii. "W powietrzu latają kawałki popiołu"

W północnej Kalifornii szaleją pożary – podała w sobotę agencja AP. Ok. 7,5 tys. mieszkańców miasteczka Weed i jego okolic zostało objętych nakazem ewakuacji z powodu szybko rozprzestrzeniającego się ognia.

Pożar w Kalifornii – nazywany Mill Fire – wybuchł w piątek po południu na terenie lub w pobliżu położonych na obrzeżach Weed zakładów stolarskich i szybko rozprzestrzenił się na północ miejscowości, a później także na jej okolice.

USA. Pożar w Kalifornii. Ewakuacja ok. 7,5 tys. osób

Ogień szybko przenosi się dzięki silnym, sięgającym 56 km/h wiatrom i strawił już ponad 1000 hektarów suchej trawy, zarośli i składów drewna. "Spłonęła nieznana ilość domów, ewakuowani mieszkańcy relacjonują, że nad okolicą unosi się ciężki dym, a w powietrzu latają kawałki popiołu" – opisuje agencja AP.

Według lokalnych służb ratunkowych kilka osób zostało rannych. Gubernator stanu Kalifornia Gavin Newsom wprowadził stan wyjątkowy na terenie hrabstwa Siskyou. To trzeci w tym tygodniu duży pożar, który wybuchł w Kalifornii. W stanie położonym na zachodnim wybrzeżu USA panuje susza, a także fala upałów, która doprowadziła z kolei do nadmiernego obciążenia sieci elektrycznej i przerw w dostawach prądu do niektórych miejscowości.

RadioZET.pl/AP/PAP