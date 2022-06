Według wstępnych informacji obszar pożaru to ok. 1000 mkw. Walczy z nim 180 strażaków i 41 jednostek radiowozów – informuje Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych.

Do gaszenia pożaru wysłano śmigłowce Ka-32, ruch na ulicach przylegających do centrum biznesowego jest ograniczony. Ruch na ulicy Gorbunova jest zablokowany, kierowcy powinni wybierać trasy objazdowe, jak podał kanał Telegram Ministerstwa Transportu Moskwy. Wskaźnik nasilenia pożaru został podniesiony do piątego z pięciu możliwych, pierwsze cztery piętra budynku płoną - podało źródło.

Na miejsce zdarzenia przybył minister

Według ministerstwa informację o pożarze w centrum biznesowym na ulicy Gorbunowej otrzymano o 09:31. Trwa ewakuacja. Na miejsce zdarzenia przyjechało 15 karetek pogotowia, a na miejsce zdarzenia przybył Minister Sytuacji Nadzwyczajnych Aleksander Kurenkow. pod płonące centrum biznesowe przybył też jego zastępca Ilya Denisov.

