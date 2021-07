Burze i intensywne deszcze spowodowały powodzie w wielu częściach Belgii. Woda zalała także ośrodek wczasowy Polskiej Macierzy Szkolnej w Comblain-la-Tour w Walonii. Jak powiedział PAP Piotr Ładomirski z Polskiej Macierzy Szkolnej, w budynku otoczonym obecnie ze wszystkich stron przez wodę przebywa 65 polskich dzieci i ich opiekunowie.

– W tej chwili do budynku można dostać się praktycznie tylko łodzią. Zalane są wszystkie drogi dojazdowe. Woda w niektórych miejscach sięga ponad metra głębokości. Czekamy na ewakuację. Liczymy, że władze belgijskie przeprowadzą ją w piątek – powiedział.

Ładomirski dodał, że dzieci i opiekunowie są bezpieczni. – Mają dostęp do wody i jedzenia. W budynku jest nadal dostęp do energii elektrycznej – wskazał.

Powódź w Belgii. Dzieci z Polski uwięzione w ośrodku wczasowym

Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Barbara Wojda, która przebywa na miejscu w budynku z dziećmi, powiedziała PAP, że od 3-4 godzin woda się nie podnosi. – Przebywamy na pierwszym i drugim piętrze budynku i czekamy na ewakuację. Mamy nadzieję, że woda zacznie opadać i ewakuacja będzie możliwa – dodała.

Konsul RP w Belgii Jacek Grabowski powiedział PAP, że jest w stałym kontakcie z ośrodkiem w Comblain-la-Tour i władzami belgijskimi.

– W tej chwil władze belgijskie nie mają pontonów do ewakuacji. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez burmistrza Comblain-la-Tour czekają na pomoc z Francji. Władze zalecają, żeby dzieci pozostały w budynku. Informują, że jest to obecnie najbezpieczniejsze. Liczymy na szybką ewakuację – powiedział. Z informacji PAP wynika, że w piątek do ośrodka ma zostać dostarczona żywność.

