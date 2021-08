Powodzie w okolicach Wuhanu. Hubei jest kolejnym regionem środkowych Chin, który nawiedzają tego lata rekordowe opady deszczu. W lipcu w sąsiedniej prowincji Henan w wyniku "burzy tysiąclecia" zginęły co najmniej 302 osoby, a 50 kolejnych wciąż nie odnaleziono.

Według państwowej agencji prasowej Xinhua 21 osób zginęło w miejscowości Liulin należącej administracyjnie do miasta Suizhou w północnej części Hubeiu. Deszcz uszkodził ponad 2,7 tys. domów i zakłócił dostawy prądu, transport i komunikację.

Na najbardziej dotknięte obszary w pobliżu miast Suizhou, Xiangyang i Xiaogan skierowano ekipy ratownicze. W mieście Yicheng odnotowano w czwartek rekordowe 400 mm opadów. Według agencji CNS poziom wody przekroczył stan alarmowy w setkach zbiorników retencyjnych.

Niektóre regiony Chin co roku mierzą się latem z intensywnymi opadami, ale eksperci ostrzegają, że tego rodzaju ekstremalna pogoda staje się coraz częstsza w związku ze zmianami klimatu. Apelują do władz miast i regionów o podjęcie działań, by się na nie przygotować.

W ubiegły weekend ulewy nawiedziły prowincję Syczuan na południowym zachodzie kraju, wymuszając ewakuację ponad 80 tys. ludzi. Zawaliły się dziesiątki budynków, a straty szacowano na setki milionów juanów.

