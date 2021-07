Powodzie w Niemczech spowodowały ogromne zniszczenia i śmierć co najmniej 141 osób. Wiele osób nadal jest zaginionych. Landem najbardziej poszkodowanym przez żywioł jest Nadrenia Północna-Westfalia, której premierem jest Armin Laschet. Jest jednocześnie kandydatem CDU na kanclerza w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Polityk towarzyszył w sobotę prezydentowi Niemiec Walterowi Steinmeierowi w jego wizycie w miejscach najbardziej poszkodowanych przez nawałnice i powodzie, w tym powiat Rhein-Erft w Nadrenii Północnej-Westfalii. - W potrzebie nasz kraj jest solidarny (...) Wielu mieszkańców regionu straciło wszystko, co budowało przez całe życie, widzimy społeczności naznaczone zniszczeniem, ale największą stratę ponieśli ci, którzy stracili członków rodziny, przyjaciół, znajomych. Ich los rozdziera nasze serca - powiedział prezydent Niemiec.

Kandydat na kanclerza śmiał się na miejscu powodzi

Podczas, gdy padały te słowa, kamery telewizyjne i fotoreporterzy uchwycili śmiejącego się w tle Armina Lascheta. Polityk wybuchł śmiechem na kilka sekund. Dziennik "Bild" napisał na swojej stronie: "Laschet śmieje się, podczas gdy kraj płacze”.

Laschet na Twitterze przeprosił za swoje zachowanie. Napisał, że jest głęboko poruszony cierpieniem ofiar powodzi i żałuje „wrażenia, jakie wywołało jego zachowanie”. "To było niewłaściwe i przepraszam" - dodał. Mimo to na kandydata na kanclerza w jesiennych wyborach wylała się fala krytyki. "To wszystko jest najwyraźniej wielkim żartem dla Lascheta. Jak on mógłby być kanclerzem?” – komentował w sieci Maximilian Reimers ze skrajnie lewicowej partii opozycyjnej Die Linke.

Agencja AFP przypomniała, że to już drugi kontrowersyjny incydent z udziałem polityka CDU. Laschet został skrytykowany za upomnienie kilka dni temu dziennikarki i nazwanie jej „młodą damą”, kiedy zapytała o związek katastrofalnych powodzi ze zmianami klimatycznymi. - Przepraszam, młoda damo, nie zmienia się polityki tylko z powodu jednego takiego dnia - odpowiedział Laschet.

Powodzie w Niemczech. Rośnie liczba ofiar

Nie przestaje rosnąć bilans ofiar śmiertelnych powodzi na zachodzie Niemiec; w sobotę po południu było ich co najmniej 141, a wiele osób nadal uznaje się za zaginione - informuje w sobotę telewizja ARD. Prezydent Frank-Walter Steinmeier odwiedził dotknięty przez żywioł powiat Rhein-Erft w Nadrenii Północnej-Westfalii.

W Nadrenii-Palatynacie i Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) trwają akcje ratunkowe i porządkowe. Podczas gdy masy wody powoli ustępują z niektórych zalanych terenów, trwa poszukiwanie ofiar śmiertelnych.

W powiecie Ahrweiler w Nadrenii-Palatynacie liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do co najmniej 98, a 670 osób zostało rannych - podała policja. Jak podkreślono, oba te bilanse mogą jeszcze wzrosnąć. Premier NRW Armin Laschet mówił o co najmniej 43 zabitych w swoim kraju związkowym. Władze nie podają liczby osób zaginionych.

W powodziach w NRW zginęło co najmniej czterech strażaków - pisze dziennik "Die Welt", powołując się na Stowarzyszenie Straży Pożarnych.

W niedzielę dotknięte powodzią obszary w Nadrenii-Palatynacie odwiedzi kanclerz Angela Merkel, która wróciła do kraju z wizyty w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkała się z prezydentem Joe Bidenem.

RadioZET.pl/AFP/PAP