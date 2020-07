Pożar katedry w Nantes mógł być spowodowany celowym podpaleniem. Francuska policja zatrzymała w tej sprawie wolontariusz z diecezji. Mężczyzna ten "był odpowiedzialny za zamknięcie katedry w piątek wieczorem i śledczy chcieli wyjaśnić pewne elementy harmonogramu (pracy) tej osoby" - powiedział agencji AFP prokurator Sennes.

Śledczy chcą także przesłuchać zatrzymanego w sprawie "warunków zamknięcia katedry" - dodał. Jak zaznaczył, "wszelka interpretacja, która mogłaby wiązać tę osobę z popełnieniem czynów, jest przedwczesna i pochopna".

Musimy zachować ostrożność co do interpretacji tego zatrzymania, to normalna procedura