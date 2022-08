Pożar na szwedzkim promie. Podano nowe fakty

Pożar, który wybuchł na promie samochodowym przewożącym 300 osób, został ugaszony, a statek zostanie odholowany do portu, poinformowały szwedzkie władze.

Według wstępnych informacji pożar wybuchł w ciężarówce chłodni na pokładzie samochodowym statku Stena Scandica, który płynął ze Szwecji na Łotwę. - Wygląda na to, że pożar wygasł - powiedziała AFP rzeczniczka Szwedzkiej Administracji Morskiej Lisa Mjorning.

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Rzecznik firmy Stena Line obsługującej prom, Stefan Elfstrom, powiedział, że był to "ograniczony pożar, skoncentrowany na ciężarówce chłodniczej, która znajdowała się na pokładzie samochodowym". - Wygląda na to, że pożar zaczął się w chłodni i że był to głównie dym - dodał rzecznik.

- Prom zostanie odholowany do portu w ciągu najbliższych trzech, czterech godzin - powiedziała Lisa Mjorning. Jak dodała, "prom zostanie odholowany do Nynashamn, na południe od Sztokholmu, a 300 osób pozostało na pokładzie", korygując wcześniejsze informacje o rozpoczęciu ewakuacji.

Pożar promu przy wybrzeżu Szwecji

Przypominamy, że pożar na promie wybuchł ok. 12:30. Rzecznik Szwedzkiej Administracji Morskiej Jonas Franzen, wcześniej informował, że w akcji wzięło udział trzy helikoptery i siedem statków, które miały rozpocząć ewentualną ewakuację.

Do zdarzenia doszło niedaleko wyspy Gotska Sandön, gdzie znajduje się rezerwat przyrody Salvorev, który jest ważnym miejscem gniazdowania ptaków morskich i tarliska ryb. Wyspa znajduje się w administracji Gotlandii.

