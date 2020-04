Podpalacz lasu w Czarnobylu zatrzymany. Mężczyzna zdradził, dlaczego to zrobił

Zgłoszenie w sprawie pożaru wpłynęło do ukraińskich służb w sobotę po godzinie 13:00 czasu lokalnego (w Polsce około 12). Las wokół elektrowni atomowej w Czarnobylu płonął w pobliżu miejscowości Wołodymriwka w obwodzie kijowskim.

Służby ds. sytuacji nadzwyczajnych podkreśliły, że gaszenie pożaru było trudne, bo na niektórych odcinkach wystąpiło podwyższone tło promieniowania. Do walki z ogniem skierowano dwa samoloty gaśnicze An-32P i śmigłowiec Mi-8. Do pracy zmobilizowano ponad 90 strażaków — przekazały służby, cytowane przez agencję Interfax-Ukraina.

Podpalacz lasu w Czarnobylu schwytany

Jak przekazał serwis "New Europe", śledczy ustali, że pożar był wywołany celowo. W związku z tym wszczęto dochodzenie. W tej sprawie zatrzymano 27-letniego mieszkańca ukraińskiej wsi Rahivka.

Jak podaje portal, mężczyzna przyznał się do winy i wyjaśnił, że dla zabawy podpalił trawę oraz śmieci w trzech miejscach. Jednak po chwili wiatr rozniósł ogień. 27-latek nie był w stanie go samodzielnie ugasić. Mężczyzna może za to trafić nawet do więzienia.

