Pożar szpitala covidowego w Nasirii w Iraku. Do 92 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Ponad 100 osób zostało rannych. Poprzednio informowano o 66 ofiarach.

Pożar, który wybuchł w nocy z poniedziałku na wtorek, był spowodowany wybuchem butli z tlenem - podały lokalne władze ds. zdrowia. Wstępne dochodzenie wykazało, że iskry z wadliwego okablowania przeniosły się na zbiornik z tlenem, który następnie eksplodował - przekazały policja i obrona cywilna.

Rodziny ofiar i lekarze pracujący w placówce zarzucają władzom zaniedbania i brak podstawowych środków bezpieczeństwa.

"Niewystarczająco szybka akcja gaśnicza, za mało strażaków. Chorzy ludzie palący się żywcem. To katastrofa" - powiedział cytowany przez Reutersa Mohammed Fadhil, który wraz z innymi bliskimi ofiar zebrał się przed miejską kostnicą w oczekiwaniu na wydanie ciał osób, które zginęły w pożarze.

Według lokalnych urzędników zwęglone zwłoki 21 ofiar wciąż nie zostały zidentyfikowane.

To już druga taka tragedia w ciągu trzech miesięcy. Do podobnego wypadku doszło w kwietniu, gdy wybuch butli z tlenem w szpitalu dla chorych na Covid-19 w Bagdadzie spowodował pożar, w którym zginęły co najmniej 82 osoby, a 110 zostało rannych.

"Powtórzenie się tak tragicznego wypadku w przeciągu kilku miesięcy pokazuje, że środki bezpieczeństwa są wciąż niewystarczające" - powiedział przewodniczący irackiej Komisji Praw Człowieka Ali Bayati.

W poniedziałek z polecenia premiera Iraku Mustafy al-Kadhimiego aresztowano dyrektora szpitala w Nasirii i miejskich urzędników odpowiedzialnych za zdrowie i obronę cywilną.

RadioZET.pl/ PAP