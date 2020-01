To właśnie pożary zrobiły z Australią. Wstrząsające zdjęcia „przed i po”

Pożary w Australii doprowadziły do katastrofalnych zniszczeń. Spadł deszcz, ale to za mało, by zatrzymać kataklizm. Ogień może trawić kraj jeszcze przez wiele tygodni. Tymczasem w sieci publikowane są zdjęcia obrazujące, jak wiele szkód wyrządził szalejący ogień i jak bardzo zmienił tamtejszy krajobraz.