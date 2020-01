Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W Australii w wyniku pożarów śmierć poniosło już pół miliarda zwierząt i 25 osób, zaś jedna uznana jest za zaginioną. Całym światem wstrząsnęły nagrania płonących domów, lasów oraz martwych koali i kangurów, leżących na poboczu drogi. Pożary objęły do tej pory ponad osiem milionów hektarów buszu. Ogień zniszczył około dwóch tysięcy domów. Na terenach objętych zagrożeniem pożarowym wciąż prowadzona jest ewakuacja ludzi i zwierząt.

Jak się jednak okazuje, skala występowania pożarów jest znacznie większa w środkowej Afryce.

Afryka w ogniu

Zdjęcia satelitarne płonącej Afryki wykonane zostały przez system FIRMS, należący do NASA. Obejmują one okres od 31 grudnia 2019 roku do 7 stycznia 2020 roku. Czerwonymi punktami na mapie zaznaczono ogniska pożarów.

Jak widać na załączonych zdjęciach, środkowa część Afryki mierzy się z ogromną katastrofą. W innych regionach tego kontynentu mieszkańcy również mają do czynienia z niszczycielskim żywiołem.

źródło: firms.modaps.eosdis.nasa.gov

Według analizy zdjęć wykonanych przez NASA w 2019 roku, ogień w największym stopniu dotknął Demokratyczną Republikę Konga. Na drugim miejscu pod tym względem uplasowała się Rosja, dopiero na piątym Australia - czytamy w WP Tech.

W Australii spłonęła już 1/4 równowartości powierzchni Polski

Jak tłumaczy w rozmowie z WP Tech ekspert, dr Witold Lenart, skali zniszczeń w Afryce i Australii nie można porównywać pod tym samym kątem. Australia "bije na głowę" Afrykę jeżeli chodzi o kilometry spalonej powierzchni. Na Wyspie Kangurów spaleniu uległ już obszar o wielkości 80 tysięcy kilometrów – zaznaczył w rozmowie z WP. To równowartość ¼ powierzchni Polski.

Dr Lenart zaznacza również, że pożary występują głownie w państwach równikowych Afryki i ograniczenie ich rozprzestrzeniania jest łatwiejsze niż w Australii. Dzieje się tak między innymi dzięki rzekom, które licznie występują w środkowej Afryce – czytamy w WP Tech. Jak tłumaczył, w Australii rzeki ulegają wyschnięciu.

(…) W Afryce drzewa są gęstsze. Co wbrew pozorom ułatwia panowanie nad pożarami. Można po prostu wycinać te drzewa i w ten sposób ograniczyć zasięg pożarów. mówił dr Lenart w rozmowie z WP Tech.

Canberra z najgorszą jakością powietrza wśród światowych stolic

W Canberze w poniedziałek zanotowano najgorszą jakość powietrza ze wszystkich światowych stolic.

Australijskie miasta spowił gryzący żółtawy dym, co wzbudziło obawy o zdrowie publiczne. Pracownicy sklepów, biur i części urzędów zostali poinstruowani, by zostali w domu. Władze Canberry ostrzegły mieszkańców przed aktywnością fizyczną na zewnątrz.

Na położoną na południowy zachód od miasta Adelaide Wyspę Kangura, zamieszkaną przez wiele zagrożonych gatunków zwierząt, wysłano grupy ratowników, mających pomagać w usypianiu lub leczeniu domowych i dzikich zwierząt, które ucierpiały w pożarach. Associated Press pisze, że w ogniu w całym kraju mogły zginąć setki milionów stworzeń.

Australijska Galeria Narodowa w Canberze była w poniedziałek zamknięta, by nie dopuścić do zniszczenia obrazów, m.in. Matisse'a i Picasso. Meteorolodzy podali, że widoczność w Melbourne była ograniczona do mniej niż jednego kilometra.

Ze zdjęć NASA wynika, że dym przemieszcza się ze wschodniego wybrzeża Australii w stronę Nowej Zelandii. Nim minie tydzień, ma dotrzeć do Ameryki Południowej.

Premier Australii Scott Morrison powiedział w poniedziałek, że władze przeznaczą dodatkowe 2 mld australijskich dolarów (1,4 mld USD) na walkę ze skutkami pożarów. Wcześniej obiecano już kilkadziesiąt milionów dolarów na ten cel. Scott dodał, że wojsko próbuje dostarczyć żywność, wodę i paliwo mieszkańcom terenów objętych żywiołem. Zaznaczył, że "pożary trwają i będą trwać w najbliższych miesiącach". Według AP obiecane przez premiera środki mają być przeznaczone na odbudowę zniszczonych miast i infrastruktury. Organizacja Greenpeace oceniła, że zaproponowane przez rząd środki pomocowe to "kropla w morzu" potrzeb.

W poniedziałek na części obszarów objętych pożarami spadł deszcz i obniżyły się temperatury. Władze ostrzegają jednak, że pożary odrodzą się, a do czwartku temperatura wzrośnie.

RadioZET.pl/WP Tech/nasa.gov.com/firms.modaps.eosdis.nasa.gov/dobrapogoda24.pl