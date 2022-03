Pożary w Czarnobylu - płonie 10 tys. hektarów. Rośnie poziom skażenia radioaktywnego

Pożary w Czarnobylu w pobliżu elektrowni jądrowej objęły obszar 10 tys. hektarów lasów – ostrzegła ukraińska Rzeczniczka Praw Człowieka Ludmyła Denisowa. "W wyniku spalania do atmosfery uwalniane są radionuklidy, które są przenoszone przez wiatr na duże odległości" – napisała.

Pożary w pobliżu elektrowni atomowej w Czarnobylu wybuchły w poniedziałek 22 marca br. Według najnowszych informacji w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia płonie 10 tys. hektarów lasów. Łącznie zarejestrowano tam 31 pożarów.

Pożary w Czarnobylu. Rośnie poziom skażenia radioaktywnego

Ludmyła Denisowa w komunikacie na Facebooku przekazała, że pożary przyczyniają się do podwyższenia poziomu skażenia radioaktywnego w powietrzu. "Kontrolowanie i ugaszenie pożarów jest niemożliwe ze względu na przejęcie strefy przez wojska rosyjskie" – napisała. Rosjanie zajęli obiekt jądrowy w Czarnobylu w pierwszym dniu zbrojnej agresji w Ukrainie 24 lutego.

Jak dodała, "w wyniku spalania do atmosfery uwalniane są radionuklidy, które są przenoszone przez wiatr na duże odległości". "Grozi to promieniowaniem w Ukrainie, Białorusi i krajach europejskich" – wyjaśniła. Ukraińska Rzeczniczka Praw Człowieka wezwała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) o skierowanie na Ukrainę ekspertów i sprzętu do gaszenia pożarów.

MAEA w komunikacie przed trzema dniami podała, że lasy płoną na tym obszarze, na którym obserwowano podobne pożary w ostatnich latach. Agencja zapewniła, że "kontynuuje współpracę" z władzami ukraińskimi w celu uzyskania dalszych informacji na temat "sytuacji pożarowej".

Państwowa Agencja Atomistyki podała w niedzielę rano, że nie odnotowuje żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. "Na terenie Polski nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska" – przekazała na Twitterze.

