Pożary w Turcji przez ostatnie tygodnie trawią zachodnie i południowe części kraju. Ich powodem są fale gorącego powietrza znad Afryki Północnej, które dotarły nad Morze Śródziemne. W okolicach miasta Manavgat pożary spowodowały śmierć co najmniej 8 osób. Jednak większość ofiar stanowiły zwierzęta.

Federacja Praw Zwierząt HAYTAP założyła w mieście Manavgat (ponad 370 km na południe od stolicy kraju Ankary) pierwszy szpital polowy dla zwierząt, które ucierpiały w ubiegłotygodniowych pożarach - podał prorządowy serwis Dailysabah.com. Weterynarze i wolontariusze mają do dyspozycji sprzęt medyczny, za pomocą którego ratują bezpańskie koty, psy czy owce. W ratowaniu zwierząt pomaga m.in. USG i respiratory.

Szpital polowy dla zwierząt

- Kiedy liczba rannych zwierząt zaczęła rosnąć, postanowiliśmy stworzyć dla nich szpital w Manavgat. Nasz personel zajmuje się oparzeniami zwierząt i podaje im leki. Wkrótce założymy podobny szpital w Marmaris - powiedział Ahmet Kemal Şenpolat, szef organizacji pozarządowej HAYTAP, cytowany przez Dailysabah.com.

Podkreślił, że zwierzęta w porównaniu do ludzi, nie miały do kogo zwrócić się o pomoc po pożarach. - To są delikatne stworzenia. Niektóre mają połamane nogi i oparzenia. Same nie mogły znaleźć żadnego leczenia – dodał. Jak podała agencja Anadolu, szpital polowy do tej pory uratował 350 zwierząt.

W walce z pożarami w Turcji pomagają również polscy strażacy. W sobotę wieczorem do tureckiego miasta Dalaman dotarła grupa strażaków. Zabrali m.in. sprzęt potrzebny do gaszenia pożarów z użyciem śmigłowca S-70i Black Hawk. Łącznie Polska wspomoże Turcję zespołem składającym się z 14 osób. Jest to sześciu strażaków Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i ośmiu policjantów, a także policyjny helikopter.

RadioZET.pl/Dailysabah.com/Anadolu/PAP