Nie milkną doniesienia o tym, że Władimir Putin mógłby użyć broni atomowej podczas wojny w Ukrainie. W czwartek stanowcza deklaracja w tej sprawie padła z ust szefa NATO. - Jeśli Rosja użyje broni nuklearnej w Ukrainie, konwencje tego będą bardzo poważne i Rosja jest tego świadoma - powiedział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg na konferencji w Brukseli. Nie odpowiedział jednak na pytanie o zakres potencjalnej reakcji.

Nieco więcej szczegółów podał z kolei szef unijnej dyplomacji. - Każdy atak nuklearny przeciwko Ukrainie spotka się z odpowiedzią, nie odpowiedzią nuklearną, ale odpowiedzią militarną tak potężną, że armia rosyjska zostanie unicestwiona - podkreślił podczas otwarcia Europejskiej Akademii Dyplomatycznej w Brugii Josep Borrell.

Gen. Gocuł: "To już nie jest wojna z Ukrainą". Wskazał na Polskę

Sekretarz generalny NATO ogłosił także, że NATO przekaże wkrótce Ukrainie wyposażenie do zwalczania rosyjskich i irańskich dronów. - To już nie jest wojna Rosji z Ukrainą. Jest to proxy war (wojna zastępcza — red.) między kulturą zachodnią a świętem wschodnim — powiedział w rozmowie z "Faktem" gen. Mieczysław Gocuł.

Wojskowy poparł decyzję Sojuszu. - Nie oczekuję od NATO, że da broń ofensywną Ukrainie, taką, która mogłaby razić Rosjan poza granicą Ukrainy, ale każda decyzja o przekazaniu broni, która pozwoli Ukrainie zwalczać rosyjskiego najeźdźcę, jest ze strony NATO ze wszech miar słuszna - dodał.

Ekspert zabrał także głos w sprawie broni atomowej. Wskazał na zagrożenie dla Polski. – Jestem głęboko zaniepokojony, że Polska, NATO i cały świat powinien się obawiać, że Putin może użyć broni nuklearnej. Nie jest to małe prawdopodobieństwo, a wręcz przeciwnie, bym powiedział, że w ostatnich tygodniach to prawdopodobieństwo rośnie – podkreślił.

RadioZET.pl/"Fakt"/PAP