"Prawicowy ekstremizm największym zagrożeniem". Nowy raport wywiadu

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji Niemiec odnotował w 2021 roku 33 476 przestępstwa motywowane politycznie, co stanowi niewielki wzrost w stosunku do poprzedniego roku, gdzie odnotowano 32 924 w 2020 roki. Jednak jak zauważa raport największy wzrost liczby przestępstw, bo aż o 10 proc., zauważono z użyciem przemocy motywowanej politycznie.

- Skrajnie prawicowy ekstremizm pozostaje największym ekstremistycznym zagrożeniem dla naszej demokracji - powiedziała we wtorek ministra spraw wewnętrznych Nancy Faeser. Jak dodała "widzimy tutaj wysoki stopień skłonności na przemoc".

Kluczowa dezinformacja

Szef niemieckiego wywiadu Thomas Haldenwang, powiedział, że dezinformacja odgrywa kluczową rolę w podsycaniu wszelkiej działalności ekstremistów. Liczba działaczy skrajnie prawicowych nieznacznie wzrosła do 33 900 osób, a liczba osób należących do ugrupowania "Reichsbürger" (Obywatele Rzeszy) urosła nieznacznie do 21 tysięcy. Grupa ta nie uznaje obecnej państwowości Niemiec, a ich ideologia opiera się na prawicowym ekstremizmie, rasizmie i antysemityzmie i teoriach spiskowych.

Raport zauważył, że wzrost zwolenników teorii spiskowych był spotęgowany pandemią koronawirusa i niechęcią do wprowadzanych obostrzeń jak obowiązkowe noszenie masek czy szczepienie przeciw COVID-19.

Trudna przeszłość Niemiec

Nieznacznie wzrosła też liczba skrajnie lewicowych ekstremistów, których liczbę szacuje się na 34 700 osób, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Aktywność islamistycznych ekstremistów nieznacznie spadła.

Postawy ekstremistyczne w Niemczech są bardzo wrażliwym tematem ze względu na przeszłość nazistowską, a wielu Niemców odczuwa szczególną odpowiedzialność, by wykorzenić rasizm i nietolerancje. Raport zauważa też pozytywne strony, wskazuje on, że Niemcy wydają się dość odporni na rosyjską propagandę i dezinformację.

RadioZET.pl/Reuters