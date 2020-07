Premier Francji podał się do dymisji

Premier Francji Edouard Philippe podał się w piątek do dymisji, która została przyjęta przez prezydenta Emmanuela Macrona, będzie jednak sprawował urząd do czasu utworzenia nowego gabinetu - poinformował Pałac Elizejski.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w czwartek, że na ostatnie dwa lata jego obecnej kadencji powołany zostanie nowy rząd. O dymisji premiera oraz niektórych ministrów jego rządu prasa spekulowała już od kilku tygodni. Jak podaje stacja BFM TV, w piątek część ministrów została poinstruowana, by nie uczestniczyć w posiedzeniu rządu.

Premier odniósł znaczące zwycięstwo w niedzielnych wyborach samorządowych (II tura) we Francji. W Hawrze, gdzie startował, uzyskał 59 proc. głosów, pokonując Jean-Paula Lecoqa z Francuskiej Partii Komunistycznej.

Komentatorzy wskazują, że dobry wynik oznaczało de facto umocnienie pozycji premiera i potwierdzenie społecznej aprobaty dla jego rządu w kwestii zarządzania kryzysem Covid-19, co nie jest na rękę prezydentowi.

Zwycięstwo premiera stawia Emmanuela Macrona w kłopotliwej sytuacji

– ocenił w rozmowie z PAP dyrektor badań w Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS) politolog prof. Luc Rouban.

„Premier ma obecnie dużo większe poparcie w sondażach niż prezydent. Uważany za stabilnego i uczciwego, Philippe jest silny politycznie, był silny podczas kryzysu wywołanego pandemią, przez co trudno będzie go zastąpić na stanowisku, o czym od tygodni się spekuluje, zauważając napięcia między szefem rządu a prezydentem” – wyjaśnił Rouban.

Prezydent Francji o powołaniu nowego rządu

Macron w udzielonym w czwartek wywiadzie dla francuskiej prasy regionalnej mówił o nowym etapie rządzenia krajem i nowych celach oraz metodach; zapowiedział, że za odbudowę kraju po kryzysie będzie odpowiadał nowy zespół.

„Nowy etap to nowe cele w zakresie niezależności, odbudowy, pojednania i nowych metod. Za to będzie odpowiadał nowy zespół” - powiedział Macron w czwartkowym wywiadzie udzielonym prasie regionalnej. Do końca jednak nie wiadomo było, co stanie się z premierem.

Agencja Reutera zwraca uwagę na narastające spekulacje na temat przetasowań w rządzie po niedzielnej drugiej turze wyborów samorządowych we Francji i dobrym wyniku Zielonych kosztem prezydenckiej partii LREM.

Macron poinformował również, że jedną z reform, które chciałby wprowadzić w ostatnich dwóch latach swej obecnej kadencji jest naprawa systemu emerytalnego.

Czy reforma emerytalna zostanie wyrzucona do kosza? Nie. Byłoby to błędem. Poproszę rząd o ponowne i dogłębne zaangażowanie się w konsultacje społeczne począwszy od lata

- zapowiedział prezydent, dodając że jest otwarty na zmiany w dotychczasowym projekcie.

"Nie można wznowić jej (reformy) bez zmian po zakończeniu kryzysu” wywołanego koronawirusem - przyznał Macron.

Forsowana przez rząd Macrona reforma systemu emerytalnego wywołała gwałtowne protesty, które z różnym nasileniem trwały od grudnia 2019 roku do wybuchu pandemii.

Najbliższe wybory prezydenckie we Francji są zaplanowane na 2022 rok. Macron został wybrany na najwyższe stanowisko w państwie w 2017 roku.

