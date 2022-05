Premier Kosowa w USA. Rozmowy m.in. o członkostwie w NATO

Premier Kosowa Albin Kurti odbył wizytę do USA. Podczas licznych spotkań na jednym z nich ogłosił, że jego kraj chce dołączyć do NATO i Unii Europejskiej. "Jestem wdzięczny kongresmence Stolkin, za poparcie naszych aspiracji w dołączeniu do NATO" – napisał na Twitterze Kurti.

Podczas wizyty w USA premier Kosowa Albin Kurti odbył szereg spotkań z politykami Stanów Zjednoczonych. "Jestem wdzięczny Elissie Slotkin za nasze spotkanie na Kapitolu. Kongresmenka podziękowała naszemu rządowi za przybycie z pomocą afgańskim uchodźcom i wyraziła jednoznaczne poparcie dla Republiki Kosowa i jej aspiracji do członkostwa w organizacjach międzynarodowych i regionalnych, zwłaszcza w NATO" - napisał na Twitterze Kurti.

18 maja doszło też do spotkania Jake Sullivana doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA z premierem Kosowa Albinem Kurti. W oficjalnym oświadczeniu przekazano, że omówiono szereg zagadnień między innymi w kwestii czystej energii czy Afgańskich uchodźców.

"Pan Sullivan podziękował za gotowość Kosowa do przyjęcia afgańskich uchodźców. Wymienili poglądy na temat militarnej agresji Rosji na Ukrainę, udzielenia przez Kosowo pomocy humanitarnej ludności Ukrainy i nałożenia sankcji na Rosję. Omówili również sytuację na Bałkanach Zachodnich, a pan Sullivan wyraził poparcie USA dla dialogu wspieranego przez UE, aby osiągnąć kompleksowe porozumienie normalizacyjne między Kosowem a Serbią oraz potrzebę dalszych postępów w kluczowych nierozstrzygniętych kwestiach" - napisano w oświadczeniu Białego Domu.

W dalszej części pisma napisano, że: "Jake Sullivan z zadowoleniem przyjął plany Kosowa dotyczące odejścia od węgla brunatnego na rzecz czystszej energii i zapewnienia stabilnych dostaw energii elektrycznej".

Kolejne kraje bliżej NATO

Finlandia i Szwecja oficjalnie złożyły wniosek o przyłączenie do NATO. Ma to bezpośredni związek z rosyjską agresywną polityką i wojną w Ukrainie. Również Szwajcaria znana ze swojej neutralności stwierdziła, że powinno dojść do "zmian w interpretowaniu neutralności". Kraj rozważa zbliżenie się do Paktu Północnoatlantyckiego w ramach działań mających zwiększyć jego bezpieczeństwo.

Wśród rozważanych opcji jest między innymi prowadzenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z siłami Sojuszu. Minister obrony Szwajcarii Viola Amherd stwierdziła podczas wizyty w USA, że jej kraj powinien ściślej współpracować NATO, ale nie starać się o członkostwo.

