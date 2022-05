Prezydent Finlandii odpowiedział Putinowi. Wystarczyło sześć mocnych słów

Sauli Niinistö wziął udział w poniedziałkowej konferencji prasowej w związku z ewentualnym dołączeniem Finlandii do NATO. W trakcie spotkania prezydent kraju został zapytany o reakcję Rosji na przystąpienie sąsiadów do Sojuszu Północnoatlantyckiego i czy taki ruch może zostać uznany za prowokacje.

"Jeśli tak się stanie (i Finlandia wstąpi do NATO - przyp. red.), odpowiem, że to Ty to spowodowałeś. Spójrz w lustro" - powiedział Niinistö, zwracając się do Władimira Putina. Jego słowa cytuje fiński serwis mtvuutiset.fi.

Prezydent Finlandii z mocnym przekazem do Putina

Przypomnijmy, że w poniedziałek Saul Niinistö razem z premierką Sanną Marin opublikowali oświadczenie, w którym opowiedzieli się za jak najszybszym dołączeniem do NATO. "Członkostwo w NATO wzmocniłoby bezpieczeństwo Finlandii. Jako członek NATO Finlandia wzmocniłaby cały sojusz obronny" - podano.

Kilka godzin po tym komunikacie rosyjskie MSZ zagroziło Finlandii "krokami odwetowymi o charakterze wojskowo-technicznym".

Po ataku Rosji na Ukrainę, stosunek Finów do NATO zmienił się fundamentalnie, a wejście kraju do Sojuszu według ostatnich sondaży popiera już ok. 75 proc. obywateli (w ostatnich latach za takim ruchem opowiadało się zaledwie ok. 20-25 proc.).

RadioZET.pl/mtvuutiset.fi

Wojna w Ukrainie - relacja na żywo