Wojna w Ukrainie dobiegnie końca? Ukraina gotowa jest do rozmów z Rosją na temat przerwania ognia. Prezydent zaatakowanego kraju podkreślił jednak, że nie oznacza to złożenia broni. W sieci pojawiło się nagranie.

Ukraina, która od kilku dni nieustannie odpiera rosyjski atak, gotowa jest do rozmów z rosyjskim agresorem. Zachód z kolei proponuje wsparcie w postaci sankcji wobec Rosji i pomoc humanitarną. Stany Zjednoczone zadeklarowały nawet, że przeprowadzą ewakuację prezydenta Zełenskiego z Ukrainy. Ten jednak odmówił.

W sobotę 26 lutego prezydent atakowanego kraju opublikował nagranie, w którym zapewnia Ukraińców, że nie poddadzą się bez walki. Zaapelował, by nie wierzyć w sugestie, że Ukraina chce złożyć broń.

Zełenski: nie wierzcie w fałszywe informacje

"Dzień dobry, Ukraińcy. Teraz w Internecie jest dużo fałszywych informacji, jakobym wzywał nasze wojsko do złożenia broni i do ewakuacji. A więc: oto jestem, nie złożymy broni, będziemy bronić naszego państwa, bo naszą bronią jest prawda. Naszą prawdą jest to, że to jest nasza ziemia, nasz kraj, nasze dzieci i będziemy tego wszystkiego bronić. To właśnie chciałem wam powiedzieć. Chwała Ukrainie!" - oświadczył Zełenski w kilkudziesięciosekundowym filmiku nagranym przed kancelarią prezydenta w centrum Kijowa.

Strona ukraińska zapewniła, że nocne ataki z piątku na sobotę zostały odparte. Rosja miała stracić ponad 3,5 tys. żołnierzy i znaczne ilości sprzętu wojskowego. Ukraina z kolei uzupełnia zapasy. - Jedzie do nas broń i sprzęt - napisał w sobotę rano na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Trwa wojna na Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/PAP

