Prezydent Zełenski ostrzega: Unikajcie tego, jak tylko możecie

Wołodymyr Zełenski odniósł się w swoim wystąpieniu wideo do aktualnej sytuacji po dekrecie Putina, wprowadzającym stan wojenny na okupowanych terenach Ukrainy. - Szczególnie chcę dzisiaj zwrócić się do naszych ludzi na czasowo okupowanych terenach południowej i wschodniej Ukrainy. Okupanci będą próbowali werbować was do swojej armii, tak samo jak to było w Doniecku i Ługańsku. Unikajcie tego jak tylko możecie. Spróbujcie opuścić okupowane terytorium - powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski dodał, że jeśli nie mogą tego zrobić i znajdą się w rosyjskim wojsku, niech spróbują "przy pierwszej okazji złożyć broń i przejść na pozycje ukraińskie". - A co najważniejsze, chrońcie swoje życie. I pamiętajcie, aby pomóc innym naszym bliskim. Naszym wspólnym zadaniem jest wytrwanie. Musimy stawić czoła tym odmieńcom. Rosja przez pół roku unikała nawet słowa „wojna”, karała za jego użycie swój naród procesami karnymi, a teraz sama ogłasza stan wojenny na okupowanym terytorium - podkreślił ukraiński przywódca.

Zełenski ostrzega Ukraińców. To odpowiedź na dekret Putina

Zełenski podziękował też tym, którzy "walczą i pracują dla Ukrainy oraz pomagają naszej obronie". - I chciałbym osobno podziękować za to, że to właśnie Ukraińcy zostali laureatami specjalnego wyróżnienia Parlamentu Europejskiego – Nagrody im. Sacharowa. Nagroda ta przyznawana jest corocznie tym, którzy wnieśli największy wkład w obronę demokracji, praw człowieka i wartości europejskich. To naprawdę ważne, że Ukrainki i Ukraińcy - miliony naszych rodaków, którzy tak dzielnie bronią wolności, są w tym roku nagrodzeni w Europie - powiedział prezydent Ukrainy.

Prezydent Rosji Władimir Putin wprowadził w środę stan wojenny w okupowanych obwodach donieckim, ługańskim, zaporoskim i chersońskim na Ukrainie, a także wydał dekret przewidujący ograniczenia wjazdu i wyjazdu z sześciu rosyjskich regionów graniczących z Ukrainą.

Stan wojenny będzie obowiązywał na obszarach, które 30 września zostały nielegalnie uznane przez Kreml za część terytorium Rosji. Ponadto Putin polecił rządowi utworzenie specjalnej rady koordynacyjnej pod przewodnictwem premiera Michaiła Miszustina. Nowa struktura ma być odpowiedzialna za intensyfikację współpracy z regionami Rosji w celu zwiększenia skuteczności działań wojennych na Ukrainie.

Putin wprowadził stan wojenny. Co to oznacza?

Jak powiadomił na Twitterze dziennikarz rosyjskiego niezależnego portalu Meduza Kevin Rothrock, stan wojenny oznacza w praktyce m.in. wprowadzenie na okupowanych terytoriach godziny policyjnej, ograniczeń dotyczących pobytu i podróży, cenzury wojskowej, prac przymusowych i zakazu demonstracji.

Dekret Putina przewiduje też utworzenie w zajętych ukraińskich regionach oddziałów rosyjskiej obrony terytorialnej - podała agencja AP. Restrykcje w przygranicznych regionach w Rosji będą obowiązywały w obwodach biełgorodzkim, briańskim, kurskim, woroneskim i rostowskim, a także w Kraju Krasnodarskim oraz na okupowanym od 2014 roku Krymie.

RadioZET.pl/PAP