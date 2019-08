Lekarze z Berlina stoją w obliczu wielkiego wyzwania. Do miejscowego szpitala trafił mężczyzna z Wielkiej Brytanii, który od dwóch tygodni ma... ciągłą erekcję. Brytyjczykowi grozi amputacja członka.

Danny Polaris, pisarz i autor tekstów piosenek, jest hospitalizowany w berlińskim szpitalu od dziesięciu dni. Mężczyzna skarży się na bolesną erekcję. Brytyjczyk przeszedł w szpitalu kilka nieprzyjemnych zabiegów, m.in. lekarze próbowali wepchnąć plastikowy gwóźdź w dół jego cewki moczowej, aby pobrać nadmiar krwi.

Polaris relacjonuje swój pobyt w szpitalu na Instagramie. Lekarze ostrzegi mężczyznę, że brak rezultatów w leczeniu będzie oznaczał amputację penisa.

Jak podają angielskie media, Danny Polaris cierpi na rzadką chorobę - priapizm, czyli długotrwały, bolesny wzwód członka, który nie jest związany z podnieceniem lub pobudzeniem seksualnym.

Mężczyzna dwa tygodnie temu miał umówić się na randkę z pielęgniarką. Przed spotkaniem zażył viagrę. Gdy wspólnie wrócili do domu, kobieta wstrzyknęła mu wzmacniacz erekcji. - To jedna z najgorszych decyzji w moim życiu - cytuje jego słowa ''The Sun''.

Przyjaciele Brytyjczyka założyli strony internetową zbiórkę pieniędzy, aby pomóc mu w pokryciu kosztów pobytu w szpitalu i rehalibitacji. Do tej pory zebrano ponad 2000 funtów.

RadioZET.pl/The Sun