Przechwycili przerażającą rozmowę. Tak Rosjanie ukrywają prawdę. "Żeby naród nie och*jał"

Wstrząsająca rozmowa przechwycona przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Zwłoki zabitych na wojnie Rosjan wywożone są małymi partiami i tylko nocą, co ma pomóc ukryć duże straty wojsk okupanta podczas rosyjskiej inwazji - przekazano.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy powołała się na przechwyconą rozmowę rosyjskich żołnierzy w obwodzie zaporoskim. Zwłoki zabitych rosyjskich żołnierzy podczas wojny w Ukrainie są transportowane tylko pod osłoną nocy i małymi partiami.

Tak Rosjanie ukrywają straty. "Bliscy otrzymują ciało w stanie zaawansowanego rozkładu"

"Taki tryb działań znacznie wydłuża termin dostarczenia zwłok, więc czasami bliscy zmarłego otrzymują ciało w stanie zaawansowanego rozkładu. Zwłoki trzeba wtedy dodatkowo identyfikować" - poinformowała SBU.

Służby opublikowały fragment przechwyconej rozmowy wojskowych w obwodzie zaporoskim.

"Wysyłałeś (zwłoki) Makiejewicza?" - pytał jeden z rozmówców. "Wstępnie wynika, że dzisiaj go przywieźli. Dzisiaj powinienem go zidentyfikować" - odpowiedział drugi mężczyzna. "Żona się martwi, już sześć dni go wiozą" - mówił pierwszy. "Wiozą ich małymi partiami, żeby naród nie och*jał. I nocą..." - odparł drugi wojskowy.

Jeden z rozmówców dodał, że z jego roty (ok. 100 osób) żyje ok. 20 osób, a dziewięciu żołnierzy odmówiło kontynuowania służby.

To kolejne nagranie świadczące o bezwzględności i bestialskich metodach Rosjan podczas wojny. Wcześniej SBU opublikowała nagranie, w którym Rosjanka namawiała męża do gwałcenia Ukrainek. W innej przechwyconej rozmowie z kolei rosyjski żołnierz mówił, że "musi zabić" zarówno kobiety, jak i dzieci. SBU informowała także o zneutralizowaniu rosyjskiej grupy dywersyjno-zwiadowczej, która przygotowywała zestrzelenie pasażerskiego samolotu nad terytorium Rosji lub Białorusi. Odpowiedzialnością za atak mieli być obarczeni Ukraińcy.

Według strony ukraińskiej rosyjskie straty od początku inwazji wynoszą ponad 23,8 tys. wojskowych. Ukraińskie dowództwo podkreśliło, że najcięższe straty nieprzyjaciel poniósł w walkach na kierunku iziumskim.

RadioZET.pl/PAP/SBU

