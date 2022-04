SBU opublikowała nagranie, które opisała jako rozmowę między rosyjskim żołnierzem a jego matką. Mężczyzna zapowiedział, że jeśli dowództwo znów wyśle go do walki w Ukrainie to zrani swoją nogę w taki sposób, żeby spuchła uniemożliwiając chodzenie. Z opisu sytuacji wynika, że żołnierz doznał w trakcie walk obrażeń, ale nie został odesłany do domu.

Agencja Ukrinform opisuje, że kobieta jest zirytowana faktem, że rosyjskie Ministerstwo Obrony nie spełniło żadnego z warunków kontraktu. Zwróciła się do syna, aby rozwiązał umowę natychmiast po powrocie do Rosji.

SBU przechwyciła rozmowę rosyjskiego żołnierza. "Putin to kondom"

Kobieta wyraziła również oburzenie, że jej syn jest tak długo narażany na niebezpieczeństwo. - Nawet zdrowi mężczyźni nie są narażeni na ostrzał przez 40 dni - mówiła.

- Ich to nie obchodzi - odpowiedział syn. - Putin to kondom skończony. Nienawidzę go. I Szojgu (minister obrony Rosji – red.) też - powiedział zdenerwowany żołnierz.

RadioZET.pl/Ukrinform

