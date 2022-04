Przełom ws. zaginięcia Madeleine McCann? Wskazano podejrzanego

Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku, krótko przed swoimi czwartymi urodzinami, podczas rodzinnych wakacji w portugalskim kurorcie Praia da Luz. Portugalscy prokuratorzy oficjalnie wskazali podejrzanego, którego nie wymieniono jednak z nazwiska. Śledztwo jest prowadzone we współpracy z władzami Niemiec i Wielkiej Brytanii. Niebawem upłynie termin przewidziany w portugalskim prawie na wskazanie podejrzanego, ale śledczy zapewniają, że to nie kwestie formalne, a "mocne przesłanki" stoją za podjętą decyzją.

Prawie 15 lat temu Madeleine zniknęła z sypialni, gdy jej rodzice - Kate i Gerry McCann - jedli obiad z przyjaciółmi w pobliskiej restauracji. Śledczy na wczesnym etapie dochodzenie podejrzewali McCannów. Badano hipotezę, która zakładała, że dziecko zmarło w apartamencie w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a rodzice upozorowali porwanie, by uniknąć odpowiedzialności. Oczyszczono ich jednak z zarzutów.

Zaginięcie Madeleine McCann. Przełom w śledztwie

Zaginięcie Brytyjki budziło duże zainteresowanie na całym świecie, ale do tej pory nie wiadomo, co stało się z Madeleine. W 2008 roku zakończono śledztwo i wznowiono je pięć lat później. Dopiero w czerwcu 2020 r. sprawa nagle przyspieszyła, gdy prokuratorzy ogłosili, że dziewczynka prawdopodobnie nie żyje i pojawił się nowy podejrzany.

Wówczas niemieccy prokuratorzy jako potencjalnego sprawcę wskazali 45-letniego Christiana Brucknera. Ustalono, że mieszkał kilka kilometrów od hotelu, z którego zniknęła dziewczynka. Mężczyzna zaprzeczył, by brał jakikolwiek udział w zniknięciu Madeleine. Ostatecznie nie postawiono mu zarzutów. 45-latek odsiaduje wyrok więzienia za przestępstwa narkotykowe w Niemczech i zgwałcenie 72-letniej kobiety w Portugalii w 2005 roku.

O sprawie powstał dokument "Zaginięcie Madeleine McCann" ("The Disappearance of Madeleine McCann"), który można obejrzeć na Netflixie. W filmie zaprezentowano teorię, że Madeleine wciąż żyje i została uprowadzona przez handlarzy ludźmi z apartamentu w Praia da Luz. Wierzą w to również rodzice, którzy sądzą, że mogła zostać porwana np. przez siatkę pedofili.

