Przezroczyste plecaki w szkołach. Zmiany już od nowego semestru

Okręg szkolny w Dallas ogłosił w poniedziałek, że będzie wymagał od uczniów noszenia do szkoły przezroczystych lub siatkowych plecaków. Dołącza tym samym do innych okręgów w Teksasie we wdrażaniu nowych środków bezpieczeństwa. Działania te są reakcją na masakrę w szkole w Uvalde.