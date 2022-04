Przyjaciel Putina aresztowany w Ukrainie. Jego żona nagrała film: Apeluję o pomoc

Oksana Marczenko, żona Wiktora Medwedczuka, opublikowała film. Zaapelowała do rodzin zatrzymanych przez Rosjan Brytyjczyków o to, by naciskali na rząd w Londynie ws. wymiany jeńców. - Apeluję do brytyjskiego premiera Borisa Johnsona o pomoc w wymianie mojego męża na obywateli brytyjskich Aidena Eslina i Seana Pinnera - powiedziała na nagraniu. Rosyjskie MSZ liczy na to, że brytyjskie władze odpowiedzą na propozycję żony prorosyjskiego oligarchy.

Oligarcha i kum Putina aresztowany. Jego żona prosi o wymianę jeńców

Sąd we Lwowie aresztował w sobotę Wiktora Medwedczuka. Podkreślono, że 26 lutego, po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, policjanci nie zastali oligarchy w miejscu, w którym powinien odbywać areszt domowy.

Wiktor Medwedczuk, oligarcha i przyjaciel Władimira Putina, od maja 2021 roku przebywał w areszcie domowym, do którego trafił w związku z podejrzeniem o zdradę stanu i próbę kradzieży surowców na zaanektowanym przez Rosję Krymie. 27 lutego, już po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, pojawiły się informacje o tym, że polityk uciekł z aresztu domowego.

12 kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o zatrzymaniu Wiktora Medwedczuka. Według szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Iwana Bakanowa przebrany za ukraińskiego wojskowego prorosyjski polityk próbował dotrzeć do granicy z separatystycznym Naddniestrzem w Mołdawii. Stamtąd łodzią miał przeprawić się na drugą stronę, "gdzie już czekała na niego grupa ewakuacyjna specnazu rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa".

Po zatrzymaniu skarb państwa przejął 154 aktywa należące do Medwedczuka i jego żony Oksany Marczenko. To m.in. domy, mieszkania, działki, samochody i jacht motorowy.

