Putin chce podzielić Ukrainę. Pokazano mapę

Podczas trwającej wojny w Ukrainie, Rosja zajęła południową większą część obwodu chersońskiego, zaporoskiego oraz donieckiego. Podczas trwającego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, przedstawiono, jak miałby wyglądać całościowy podział administracji Ukrainy.

"Schemat podziału administracyjno-terytorialnego Ukrainy w przypadku jej okupacji przez wojska rosyjskie został przedstawiony na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu" – pisze na Twiterze portal Nexta.

Ukraina miałby zostać podzielona na dwa główne obwody, a plan ten został przewidziany na 3-5 lat. Pierwszy z nich nosiłby nazwę "Zachodni Obwód Terytorialny" i obejmowałby osiem obecnych obwodów ukraińskich: wołyński, zakarpacki, iwano-frankowski, lwowski, rówieński, tarnopolski, chmielnicki i czerniowiecki. Jego centrum byłoby miasto Chmielnicki.

Drugi okręg nosi nazwę "Centralny Okręg Terytorialny", który na mapie składa się z obwodów: winnickiego, żytomierskiego, kijowskiego, połtawskiego, sumskiego, charkowskiego, czerkaskiego i czernihowskiego z centrum w Kijowie.

Podczas forum ma również przemówić Władimir Putin. Jego wystąpienie będzie poświęcone przyszłemu rozwojowi gospodarczemu kraju. - Prezydent znaczną część swojego wystąpienia poświęci zadaniom, przed którymi stoi Rosja dziś i jutro. Zadaniu zapewnienia dalszego rozwoju gospodarczego kraju, stymulowaniu rodzimej działalności gospodarczej, tworzeniu warunków do wygodnego prowadzenia biznesu oraz wzmacnianiu handlu zagranicznego i inwestycji – powiedział TASS przedstawiciel Kremla.

Podolak: Rosja chce anektować zajęte ziemie

- Jakakolwiek próba "zalegalizowania" okupowanych terytoriów ma spotkać się z ostrą sankcyjną odpowiedzią. Kreml powinien być świadomy ceny każdego następnego kroku – powiedział Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Rosyjski niezależny portal Meduza, powołując się na źródła bliskie administracji prezydenta Rosji, podały, że Kreml chce połączyć okupowane na Ukrainie terytoria i stworzyć z nich kolejny okręg federalny, który miałby wejść w skład Federacji Rosyjskiej.

Do nowego okręgu miałyby wejść samozwańcze Doniecka Republika Ludowa, Ługańska Republika Ludowa i okupowane terytoria obwodów chersońskiego i zaporoskiego. - Okręg ma pojawić się po przeprowadzeniu na tych terytoriach referendów o dołączeniu do Rosji - przekazało jedno ze źródeł.

Omawiane są dwie daty przeprowadzenia takich "referendów". Pierwsza z nich to "połowa lipca, jeśli pozwoli na to sytuacja na froncie", a druga, "bardziej realna" to 11 września, kiedy w Rosji będą odbywać się wybory władz samorządowych, w tym gubernatorów.

RadioZET.pl/PAP/TASS