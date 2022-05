Putin chce stworzyć ZSRR-2. Ekspert wskazuje "kluczową frazę" przemówienia

Ostatecznym celem Rosji jest stworzenie drugiego Związku Sowieckiego – ocenił we wtorek doradca szefa ukraińskiego MSW Wadym Denysenko. Polityk w ten sposób zinterpretował przemówienie Władimira Putina z 9 maja.

Władimir Putin kolejny raz wykorzystał tzw. Dzień Zwycięstwa 9 maja do szerzenia dezinformacji. Przemówienie dyktatora z Kremla było poświęcone przede wszystkim toczącej się wojnie w Ukrainie. Putin powtórzył główne tezy rosyjskiej propagandy. Mówił o tym, że rzekomi "neonaziści" wspierani przez Zachód planowali zbrojne odbicie Donbasu, a Rosja "nie miała wyjścia" i "podjęła jedyną słuszną decyzję".

Putin dąży do stworzenia ZSRR-2

Doradca szefa ukraińskiego MSW Wadym Denysenko w rozmowie z portalem informacyjnym RBK zwrócił uwagę na "kluczową frazę nudnego przemówienia" Putina. – Kluczową frazą było: "Walczymy na własnej ziemi". To znaczy, w tym przypadku Putin w sposób zawoalowany zasadniczo powiedział, że "przygotowujemy się do aneksji tych terytoriów i nie zamierzamy stąd odchodzić" – podkreślił przedstawiciel ukraińskiego MSW.

– Kluczowe zadanie Rosji pozostaje niezmienione: stworzenie ZSRR-2. Pytanie tylko, jak to będzie wyglądać. Czy wszyscy przyłączą się do Rosji, w tym Białoruś, czy powstaną jakieś quasi-byty, kontrolowane przez Rosjan i będzie się udawać, że to kilka państw sojuszniczych" – analizował Denysenko.

RadioZET.pl/PAP