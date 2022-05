"Putin choruje na raka, ale nie umrze jutro. Ma jeszcze kilka lat"

Wojna w Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego przed godziną 5:00, kilka minut po ogłoszeniu przez Putina "specjalnej operacji wojskowej" mającej na celu "demilitaryzację i denazyfikację Ukrainy".

"Putin podjął ostateczną decyzję o ataku 23 lutego"

Wojska rosyjskie przekroczyły ukraińskie granice od wschodu i południa oraz od północy z terytorium Białorusi. Ukraina została również zaatakowana z okupowanego przez Rosję od 2014 roku Krymu i kontrolowanej przez zależnych od Moskwy separatystów części Donbasu.

– Władimir Putin podjął ostateczną decyzję o rozpoczęciu pełnowymiarowych działań zbrojnych przeciwko Ukrainie 23 lutego około godziny 15:00 – powiedział szef wywiadu wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow. Jak dodał, "przed południem były jeszcze pewne wahania, przygotowania". Według niego przed tą datą Putin mógł zastosować "jakikolwiek wariant".

Doniesienia o chorobie Putina

Szef wywiadu Ukrainy w rozmowie z portalem Ukraińska Prawda potwierdził, że Putin zmaga się z kilkoma ciężkimi chorobami, a jedną z nich jest rak. – Ale nie warto mieć nadziei, że Putin umrze jutro. Co najmniej ma jeszcze kilka lat. Czy nam się to podoba, czy nie, taka jest prawda – dodał.

Budanow powiedział również, że rosyjski przywódca "znacznie ograniczył dostęp do siebie". – Przychodzi teraz do niego dość mała liczba osób. Trzyma wszystkich na dystans. Patrząc na niektóre z jego syndromów maniakalnych, prawdopodobnie boi się przygotowywać następcę, zdając sobie sprawę, że może on zająć jego stanowisko nieco wcześniej, niż chce tego sam Putin. [...] On wierzy, że będzie rządził na zawsze. Ale tak nie będzie – tłumaczył.

RadioZET.pl/PAP