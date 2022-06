Putin czuje się coraz gorzej? Nowe nagranie: "Ugięły się pod nim nogi"

Doniesienia o rzekomej chorobie Władimira Putina są stałym elementem medialnych spekulacji. Informacje te zintensyfikowały się szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie i kolejnych porażkach rosyjskiego wojska. Kreml nie potwierdził jednak jakichkolwiek doniesień na temat złego stanu zdrowia rosyjskiego przywódcy.

"Władimir Putin choruje na raka trzustki, a nie raka tarczycy, jak wcześniej spekulowano" – podał niedawno izraelski dziennikarz Mark Kotlarski, cytowany przez ukraińską agencję informacyjną UNIAN. Według jego informatorów rosyjskiego przywódcę czeka pilna operacja w Narodowym Centrum Badań nad Rakiem "N.N. Błochin" w Moskwie. To najlepsza rosyjska klinika specjalizująca się w leczeniu chorób onkologicznych.

Putin czuje się coraz gorzej? Jest nowe nagranie

Z kolei Daily Mail pisał pod koniec maja, że Putin cierpi na ciężką odmianę nowotworu. "Mówi się, że cierpi na bóle głowy i kiedy pojawia się w telewizji, potrzebuje kartek z wielkimi literami, aby przeczytać, co ma do powiedzenia. Są tak duże, że każda strona może pomieścić tylko kilka zdań. Jego wzrok poważnie się pogarsza. A jego kończyny również drżą teraz w niekontrolowany sposób" - miał zdradzić oficer FSB w wywiadzie dla brytyjskiego tabloidu.

W mediach społecznościowych pojawiło się kolejne nagranie sugerujące zdrowotne problemy Putina. Internauci zauważają, że podczas niedawnych uroczystości państwowych rosyjski przywódca nie zachowywał się normalnie. Na nagraniu widzimy Putina stojącego obok Nikity Michałkowa - reżysera, który podczas wspomnianego święta otrzymał tytuł Bohatera Pracy.

Rosyjski prezydent ewidentnie kołysze się w przód i w tył, trzymając ręce wzdłuż swojego ciała. Komentatorzy podkreślają, że na nagraniu wyraźnie widać, jak pod Putinem uginają się nogi. Czy to oznaka choroby?

Sprawę zweryfikowali redaktorzy portalu fact-checkingowego snopes.com. Ich zdaniem takie ruchy Władimira Putina można było zaobserwować wielokrotnie. "Drobne ruchy, które wyglądają na niekontrolowane, mogą być w przypadku Putina świadomym sposobem na zachowanie odpowiedniego krążenia krwi w trakcie długich wystąpień publicznych" - podaje serwis.

Armia Putina nie zrealizowała jak dotąd żadnego z zakładanych na początku wojny celów. Kolejne informacje wskazują na rosnące problemy z nowymi powołaniami do wojska, które mogą okazać się ostatnią szansą Moskwy w konflikcie we wschodniej Ukrainie. "Rosyjskie władze w dalszym ciągu manipulują kryteriami naboru do służby wojskowej, by zwiększyć pulę potencjalnych rekrutów" - podaje Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Według rosyjskiego blogera Jurija Kotienoka Kreml zamierza podnieść górną granicę wieku z 40 do 49 lat i zrezygnować z wymogu posiadania doświadczenia wojskowego dla załóg czołgów i jednostek piechoty zmotoryzowanej. "Jeśli to prawda, zmiana wskazuje na rosnącą desperację Kremla, by uzupełnić rekrutami jednostki na froncie, bez względu na ich małe umiejętności" – ocenił ISW.

