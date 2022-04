Putin doprowadzi do wojny nuklearnej? "Nie widać woli wycofania się, to przeraża"

Prof. Nina Chruszczowa jest naukowczynią i prawnuczką byłego przywódcy Związku Radzieckiego Nikity Chruszczowa. Jej pradziadek rządził ZSRR podczas kryzysu w 1962 roku, gdy Związek Radziecki potajemnie rozmieścił na Kubie pociski balistyczne średniego zasięgu, które według Waszyngtonu mogły razić cele w USA. Historycy uważają, że był to jeden z najniebezpieczniejszych momentów zimnej wojny, który mógł skończyć się wojną jądrową.

Prof. Chruszczowa ostrzegła, że konflikt w Ukrainie jest bardziej niebezpieczny, ponieważ żadna ze stron nie wydaje się gotowa do „wycofania się”. W rozmowie z BBC oceniła, że rosyjska wojna to wojna zastępczą między Zachodem a Rosją, w której Ukraina jest “do pewnego stopnia pionkiem”.

Chruszczowa: Rosja i Zachód są bliżej wojny nuklearnej niż podczas kryzysu kubańskiego

- To, co naprawdę uratowało świat w czasie kryzysu kubańskiego, to to, że zarówno Chruszczow, jak i (prezydent John F. - red.) Kennedy, bez względu na to, co myśleli o ideologii swoich oponentów i jak bardzo się z nią nie zgadzali, i jak bardzo początkowo nie chcieli ustąpić, kiedy pojawiła się groźba, że do konfliktu dojdzie, natychmiast się wycofali - stwierdziła Nina Chruszczowa. - Teraz widzimy, że nadchodzi więcej problemów, w tym tych nuklearnych, a nie widzę z żadnej strony, szczególnie strony rosyjskiej, woli wycofania się i to mnie najbardziej przeraża - dodała Chruszczow.

Moskwa ws. użycia broni jądrowej wysyła sprzeczne sygnały. Z jednej strony rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow kilkukrotnie uspokajał, że rosyjski atak jądrowy jest możliwy w przypadku zagrożenia dla istnienia państwa (choć nie wyjaśnił, co przez to rozumie – red.), a nie w trakcie wojny w Ukrainie. Natomiast szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow ostrzegł Zachód w kontekście dostaw broni dla Ukrainy, że wojna nuklearna to poważne zagrożenie.

