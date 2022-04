Władimir Putin na spotkaniu z przedstawicielami rosyjskiego kompleksu rolno-przemysłowego skomentował plany "nieprzyjaznych kroków" wobec rosyjskich aktywów. – Niech nikt nie zapomina, że to broń obosieczna – powiedział rosyjski zbrodniarz wojenny.

Władimir Putin ostrzegł demokratyczne kraje Zachodu przed konsekwencjami ewentualnej nacjonalizacji rosyjskich aktywów za granicą. – Mechanizm nacjonalizacji majątku jest dostępny nie tylko dla polityków europejskich – powiedział.

Putin grozi Europie konsekwencjami. "To jest broń obosieczna"

– Widzimy kolejną próbę przeniesienia własnych błędów w dziedzinie gospodarki i energetyki do Rosji. I ponownego rozwiązania pojawiających się w tym zakresie problemów na nasz koszt. Słyszymy już wypowiedzi urzędników o ewentualnej nacjonalizacji części naszego majątku. Niech nikt nie zapomina, że to broń obosieczna – powiedział dyktator z Kremla. Putin stwierdził, że "własna produkcja nawozów na Zachodzie spada z powodu wysokich cen gazu ziemnego, co jest efektem działań zachodnich partnerów".

– Błędy w polityce gospodarczej, energetycznej i żywnościowej krajów rozwiniętych doprowadziły dwa lata temu do gwałtownego wzrostu cen żywności na całym świecie, a w ostatnich tygodniach sytuacja tylko się pogorszyła – mówił.

– Sytuacja w energetyce pogarsza się w wyniku nierynkowych i złych działań, w tym nacisków administracyjnych na naszą spółkę Gazprom w niektórych krajach europejskich – dodał Putin.

RadioZET.pl/Interfax