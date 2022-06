Putin grozi "Szatanem II". Może zniszczyć kraj wielkości Francji lub Polski

Władimir Putin zagroził, że do końca roku na terenie Rosji zostaną rozmieszczone nowe międzykontynentalne pociski balistyczne typu RS-28 „Sarmat” nazywanego potocznie “Szatanem II”, które mogą przenosić 10 głowic jądrowych. Tego typu pocisk mógłby dolecieć do Polski w kilka minut.

Władimir Putin przemawiał we wtorek do absolwentów akademii wojskowej, których gościł na Kremlu. Zapewnił, że rosyjska armia zostanie poważnie wzmocniona po zniszczeniach i stratach poniesionych w toku prowadzonej inwazji w Ukrainie. Pochwalił też swoich żołnierzy, że "walczą jak bohaterowie”.

Rosyjski prezydent zapowiedział, że do końca roku na wyposażenie wojska zostaną wprowadzone pociski “Szatan II”. Według danych rosyjskiej armii ma on zasięg ponad 18 tys. kilometrów, co oznacza, że może uderzać w cele zarówno w Europie, jak i USA.

Putin straszy rozmieszczeniem pocisków balistycznych typu RS-28 „Sarmat”

Putin wyraził zadowolenie z prac nad rozwojem “Szatana II”, a udane wystrzelenie pocisku w kwietniu nazwał “wielkim, znaczącym wydarzeniem” dla rosyjskiego przemysłu obronnego. Rosyjski przywódca dodał, że “zapewni on bezpieczeństwo Rosji, chroniąc państwo przed zewnętrznymi zagrożeniami”. - Sprawi, że ci, którzy próbują grozić naszemu krajowi agresywną retoryką, dwa razy się zastanowią - powiedział Putin, cytowany przez Daily Mail.

fot. EPA/MIKHAIL METZEL/Putin gościł na Kremlu absolwentów akademii wojskowej

Jedna rakieta Sarmat może przenosić 10 głowic jądrowych. Jak podaje Daily Mail, powołując się na ekspertów w dziedzinie wojskowości, takie uderzenie mogłoby zniszczyć terytorium dużego kraju wielkości Wielkiej Brytanii, Francji lub Polski. Rosyjscy dowódcy chwalą się też, że “Szatan II” potrafi omijać systemy obrony przeciwrakietowej.

- Skuteczna obrona przeciwrakietowa przeciw rakietom Sarmat II prawdopodobnie nie będzie zostanie opracowana w nadchodzących dziesięcioleciach - stwierdził w rozmowie z państwową telewizją dowódca rosyjskich strategicznych sił rakietowych generał pułkownik Siergiej Karakajew.

Wśród innych nowych typów uzbrojenia, o których wspominał Putin w swoim przemówieniu, znajdują się systemy obrony przeciwrakietowej S-500, które, jak twierdzi, są „niezrównane na świecie”.

"Szatan II" może dolecieć do Londynu w kilkanaście minut

Polityk Aleksiej Żurawliew i propagandysta Dmitrij Kisielow w państwowej telewizji nawoływali wcześniej, by zbombardować Wielką Brytanię pociskami “Szatan II”, które “cofnęłyby to państwo do epoki kamienia w ciągu dziesięciu minut”. Inny komentator w studiu zwrócił uwagę, że Wielka Brytania też ma pociski jądrowe i “nikt nie przeżyje tej wojny”.

Widzom następnie pokazano mapę, która pokazywała, że rakiety mogą zostać wystrzelone z Kaliningradu i dolecieć do Berlina w 106 sekund, Paryża w 200 sekund i Londynu w 202 sekundy. Należy jednak podchodzić do tych informacji z dystansem, ponieważ na użytek propagandy. Według zachodnich eksportów "Szatan II" wystrzelony z zachodnich terenów Rosji dotarłby do Londynu w 13 minut.

