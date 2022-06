Putin grozi Zachodowi. "Zniszczymy cele, których wcześniej nie atakowaliśmy"

Władimir Putin w wywiadzie dla telewizji Rossija 1, wypowiedział się na temat wojny w Ukrainie i dostaw zachodniego ekwipunku wojskowego. - Jeśli Kijów otrzyma pociski dalekiego zasięgu, wyciągniemy odpowiednie wnioski i użyjemy naszej broni, do rażenia celów, w których wcześniej nie atakowaliśmy – powiedział Putin.

We fragmentach wywiadu, który został wyemitowany w niedzielę w telewizji Rossija-1, Putin nie sprecyzował jakie cele miałaby zaatakować Rosja, ani jaki by to miał być zasięg. Komentarze prezydenta Rosji, pojawiły się zaledwie kilka dni po tym, jak Stany Zjednoczone ogłosiły, że dostarczą Ukrainie wieloprowadnicowe systemy rakietowe.

Putin: Zachód chce przedłużyć konflikt

HIMARS to mobilna jednostka, która może jednocześnie wystrzeliwać wiele precyzyjnie naprowadzanych pocisków na odległość do 80 kilometrów. Eksperci wojskowi twierdzą, że zasięg systemów HIMARS jest nieco większy niż podobnych systemów rosyjskich, co oznacza, że siły Kijowa mogłyby uderzyć w artylerię wroga, pozostając poza zasięgiem wojsk rosyjskich. Prezydent USA Joe Biden jednak wykluczył dostarczanie Ukrainie systemów, które mogłyby sięgać aż do Rosji, pomimo wielokrotnych próśb Kijowa o taką broń.

Władimir Putin powiedział, że w broni dostarczonej przez Waszyngton do Kijowa nie ma "nic nowego" i że siły ukraińskie mają do dyspozycji broń "podobną do systemów sowieckich lub rosyjskich". Zasięg rakiet nie "zależy od samego systemu, ale od użytych rakiet" – kontynuował rosyjski przywódca. - Z tego, co dzisiaj wiemy i rozumiemy, są to systemy wykorzystujące rakiety o zasięgu 45-70 km - powiedział Putin. Jego zdaniem jedynym celem dostaw broni przez Zachód na Ukrainę jest "przedłużenie konfliktu tak długo, jak to możliwe".

RadioZET.pl/AFP

