- Kreml to kolektywny Hitler XXI wieku. To nie metafora ani przesada. Czas na słowa, zapowiedzi, deklarowanie zamiarów minął. To czas, by działać - powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podczas wystąpienia na spotkaniu ministrów obrony państw NATO. - Walczymy przeciwko zwierzętom w maszynach - dodał.